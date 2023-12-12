В Кремле заявили, что западная помощь не поможет Украине на поле боя

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Киева со стороны Запада не может изменить ход специальной военной операции. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина останется «на грани выживания», если Евросоюз не примет решение по выделению Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро.
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