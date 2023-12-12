Песков прокомментировал поддержку Путина в мире

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин черпает силу в поддержке подавляющего большинства жителей страны, что является главным. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам пресс-секретаря, то, что главу государства поддерживает большинство российских граждан — это не только неопровержимый факт, но и то, чем дорожит российский лидер. Песков также призвал сотрудников средств массовой информации не делить мировое население на «прогрессивное и непрогрессивное».
Он пояснил, что так будут делать лица, которые связаны со старым колониализмом. По его мнению, в РФ никого делить не будут.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что полностью поддерживает президента России Владимира Путина и понимает необходимость консолидации общества.
Читайте также:
В Кремле заявили, что западная помощь не поможет Украине на поле боя
Балицкий: ВС России значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области
РФ ратифицировала соглашение с Белоруссией о совместных центрах боевой подготовки
Он пояснил, что так будут делать лица, которые связаны со старым колониализмом. По его мнению, в РФ никого делить не будут.
Читайте также:
В Кремле заявили, что западная помощь не поможет Украине на поле боя
Балицкий: ВС России значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области
РФ ратифицировала соглашение с Белоруссией о совместных центрах боевой подготовки
Екатерина Коршунова