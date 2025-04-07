Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за переход ж/д путей на красный свет

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому размер штрафа за переход железнодорожных путей на красный сигнал светофора достигнет 1,5 тыс. рублей. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовой информации.
Прежде, по законодательству, штрафы в размере 1,5 тыс. рублей были установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах, а в размере 500 рублей — в остальных регионах. С принятием нового закона штрафы будут начислены также за переход через железнодорожные пути по пешеходному переходу или переезду, если горит красный сингал светофора.
В законе также сказано, что административное наказание за повреждение железнодорожных путей, сооружений и устройств сигнализации или связи либо других объектов инфраструктуры (включая путевые объекты) железнодорожного транспорта или метрополитена, а также сбрасывание на пути предметов будет наступать, если эти действия будут препятствовать движению поездов и не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Кроме того, согласно документу, вводится административная ответственность за повреждение ограждений вдоль железнодорожных путей. Также будут увеличены штрафы за вышеупомянутое правонарушение и повреждение защитных лесонасаждений или снегозащитных ограждений. Совершение соответствующих правонарушений повлечет за собой штрафы в размере от одной до трёх тысяч рублей в Москве, Санкт-Петербурге; в Московской и Ленинградских областях — от трёх до пяти тысяч и от пяти тысяч до десяти тысяч — для должностных лиц (в вышеуказанных субъектах от 20 до 50 тысяч рублей).
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В законе также сказано, что административное наказание за повреждение железнодорожных путей, сооружений и устройств сигнализации или связи либо других объектов инфраструктуры (включая путевые объекты) железнодорожного транспорта или метрополитена, а также сбрасывание на пути предметов будет наступать, если эти действия будут препятствовать движению поездов и не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Кроме того, согласно документу, вводится административная ответственность за повреждение ограждений вдоль железнодорожных путей. Также будут увеличены штрафы за вышеупомянутое правонарушение и повреждение защитных лесонасаждений или снегозащитных ограждений. Совершение соответствующих правонарушений повлечет за собой штрафы в размере от одной до трёх тысяч рублей в Москве, Санкт-Петербурге; в Московской и Ленинградских областях — от трёх до пяти тысяч и от пяти тысяч до десяти тысяч — для должностных лиц (в вышеуказанных субъектах от 20 до 50 тысяч рублей).
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Анастасия Чубина