В России может появиться институт уполномоченного по защите животных

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Первый зампред комитета Госдумы по контролю, член партии «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев предложил создать в стране институт уполномоченного по защите животных. Соответствующий законопроект направлен в правительство РФ.
«Настоящим законопроектом предлагается учредить должность уполномоченного по защите животных при министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — пишет в пояснительной записке Гусев, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Согласно законопроекту, уполномоченный займется контролем соблюдения законов об ответственном обращении с животными. В частности он будет контролировать работу ветеринарных клиник, органов власти и других организаций, которые специализируются на данной отрасли.
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