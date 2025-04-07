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В России разрешили привлекать детей с 14 лет к работе в период летних каникул

Путин подписал закон о возможности привлечения детей с 14 лет к работе в каникулы
Фото: iStock/jacoblund

Фото: iStock/jacoblund

Президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт работодателям право привлекать к работе в выходные дни во время летних каникул подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Соответствующий документ представлен на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что до принятия данного закона дети могли работать в выходные только в рамках творческих профессий, например, при участии в театральных постановках или съёмках фильмов.

Теперь же работодатели могут привлекать несовершеннолетних в работе в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул.

В законе указано, что работа будет осуществляться по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, которые включены в федеральный или региональный реестр молодёжных и детских объединений, пользующихся господдержкой.

Для 14-летних подростков помимо собственного письменного согласия необходим аналогичный документ от одного из родителей. Если же работать собирается ребёнок-сирота, то ему необходимо согласие от органа опеки и попечительства.

Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.

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«Разные приоритеты»: астролог раскрыла, кто из знаков зодиака часто ссорится между собой
07 апреля 2025, 14:34

Фото: iStock/ gorodenkoff

Знаки зодиака определенных стихий нередко с большим трудом находят общий язык. Такого мнения придерживается астролог Катерина Малеева.
Астролог подчеркнула, что знакам стихии Огонь — Овнам, Львам и Стрельцам — часто тяжело общаться с представителями стихии Вода, то есть Раками, Скорпионами и Рыбами.

«Огонь — о действиях, Вода — о чувствах. Огонь говорит правду в лоб и может «обжечь» своими словами, даже не заметив, а Вода обижается и может надолго запомнить все и замкнуться. Поэтому в их отношениях взаимные упреки и эмоциональные качели – это частый сценарий», — добавила она.

Помимо прочего, огненным знакам сложно бывает и с земными — Тельцами, Девами и Козерогами. Овны, Львы и Стрельцы считают их занудными.

«Земные знаки, в свою очередь, воспринимают огненных как безответственных и тяжело мирятся с их импульсивностью и склонностью рисковать. В целом у них разные приоритеты: огонь спонтанен и хочет действия, а земля требует стабильности и четкого плана», — уточнила Малеева в беседе с Москвой 24.

Астролог считает, что земным знакам непросто общаться с представителями стихии Воздух — Близнецами, Весами и Водолеями. Они видятся им несерьезными, поверхностными, а их легкость нервирует Тельцов, Дев и Козерогов. А вот воздушные знаки ощущают, что земные их ограничивают.

Общительным, креативным и непостоянным воздушным знакам также сложно бывает коммуницировать с представителями водной стихии (Раками, Скорпионами и Рыбами).

«Воздух рационален, Вода — глубоко эмоциональна. Воздушные знаки могут не понимать, зачем столько чувств, драмы и тонких намеков. А водные при этом чувствуют, что их не принимают, не слышат и игнорируют», — отметила астролог.

Водные знаки ожидают глубины в общении, эмоционального отклика, а представители стихии Воздух же в основном настроены на легкую коммуникацию. При этом эксперт полагает, что при желании с любым человеком можно построить хорошие отношения.

«Если понимать природу партнера, можно заранее предугадать, где будет триггер, и смягчить острые углы. Ведь в итоге сила не в схожести, а в уважении различий», — обратила внимание Малеева.

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Бизнес блогера Аяза Шабутдинова понёс колоссальные убытки после его ареста
SHOT: Бизнес арестованного блогера Шабутдинова ушёл в минус на 300 млн рублей
07 апреля 2025, 14:34

Фото: iStock/peshkov

Бизнес блогера Аяза Шабутдинова ушёл в минус на 300 млн рублей. После его ареста в ноябре 2023 года работа «Лайк центра» была парализована, и проект понес большие убытки. Такие данные приводит Shot.
По данным издания, компания Шабутдинова в период с 2020 по 2023 год приносила ему порядка 200 млн рублей ежегодно. При этом в 2022 году доходы блогера составили около 737 миллионов.

Но после его задержания «Лайк центр» начал терять прибыль, а к концу 2024 года потерпел убытки на более чем 39 млн рублей.

Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года, тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Блогер с партнёрами от имени юридических лиц создавал у слушателей бизнес-курсов ложное впечатление о том, что благодаря его обучающим программам можно построить успешный бизнес.

Шабутдинова обвиняют в совершении 50 тяжких корыстных преступлений.

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На блогера и бизнес-тренера Шабутдинова возбуждено ещё пять уголовных дел

Блогера Шабутдинова оставили в СИЗО до 16 апреля
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Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся снегопады
Синоптик Шувалов: снег в Москве пролежит всю неделю
07 апреля 2025, 13:49

Фото: iStock/Oleg Elkov

Москву и область накрыло снегом. Жители перестали понимать, как одеваться, когда по календарю весна, а по факту — совершенно другое.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что ось снегопадов сместилась и прошла по Москве в чистом виде.

«Нужно потерпеть неделю, снег начнет сходить только вначале будущей недели. Средняя суточная температура будет отрицательной вплоть до выходных. Снег еще добавится на 3−7 сантиметров, это будет в основном во вторник, в среду, может быть, в ночь на четверг, а после этого ожидается небольшая пауза в осадках», — сказал синоптик.

По его словам, Москву накрыл апрельский снег, накопленный за зиму, и это нельзя считать аномальным.

«Возвращаемся постепенно на место», — добавил Шувалов.

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Врач развеяла популярный миф о пользе моркови
Врач Лапа: морковь улучшает зрение частично
07 апреля 2025, 13:02

Фото: iStock/nata_vkusidey

Морковь считается полезным овощем, включающим в свой состав необходимые витамины и минералы. Про оранжевый продукт ходит множество мифов, один из них — улучшение зрения. Так ли это на самом деле?
Врач Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что мнение о влиянии моркови на зрение — иллюзия.

«Может, только за счет того, что улучшаем микроциркуляцию, кормим витаминами наши сосуды. А сосуды — это целая цепочка. Лучше всего морковь усваивается с жирами. То есть, если мы ее едим, то лучше всего со сметаной», — сказала эксперт.

Она добавила, что сырую морковь не рекомендуется употреблять ежедневно, потому что можно нарушить работу желудочно-кишечного тракта.

«Нужно, чтобы в питании продукты были разноплановые и в разном приготовлении: вареные, сырые, жареные», — добавила Лапа.

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В России запретили высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет
07 апреля 2025, 12:54

Фото: iStock/Oleksandra Kharkova

В России запретили высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, даже если они не подтвердили факт оплаты проезда. За нарушение закона предусмотрены штрафы как для водителей, так и для должностных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
«В соответствии с частью 22 статьи 20 ФЗ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» установлен запрет на высадку из транспорта детей младше шестнадцати лет, следующих без сопровождения совершеннолетнего лица и не оплативших проезд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие меры приняты на всех видах транспорта и маршрутах, в том числе в пригородном и междугородном сообщениях.

В случае принужденной высадки ребенка до 16 лет, который не подтвердил факт оплаты проезда, водителю будет выписан штраф в размере пяти тысяч рублей, а должностное лицо заплатит от 20 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, за применение насилия в отношении ребенка грозит уголовная ответственность. Нельзя причинять ребенку и его имуществу любой вред и оставлять его в ситуации, опасной для жизни или здоровья.

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