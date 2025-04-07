В России разрешили привлекать детей с 14 лет к работе в период летних каникул

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт работодателям право привлекать к работе в выходные дни во время летних каникул подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Соответствующий документ представлен на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что до принятия данного закона дети могли работать в выходные только в рамках творческих профессий, например, при участии в театральных постановках или съёмках фильмов.
Теперь же работодатели могут привлекать несовершеннолетних в работе в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул.
В законе указано, что работа будет осуществляться по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, которые включены в федеральный или региональный реестр молодёжных и детских объединений, пользующихся господдержкой.
Для 14-летних подростков помимо собственного письменного согласия необходим аналогичный документ от одного из родителей. Если же работать собирается ребёнок-сирота, то ему необходимо согласие от органа опеки и попечительства.
Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.
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Теперь же работодатели могут привлекать несовершеннолетних в работе в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул.
В законе указано, что работа будет осуществляться по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, которые включены в федеральный или региональный реестр молодёжных и детских объединений, пользующихся господдержкой.
Для 14-летних подростков помимо собственного письменного согласия необходим аналогичный документ от одного из родителей. Если же работать собирается ребёнок-сирота, то ему необходимо согласие от органа опеки и попечительства.
Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.
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Анастасия Чинкова