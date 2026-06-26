Стало известно о несбывшейся мечте Владимира Жириновского

26 июня 2026, 15:25

Сын Владимира Жириновского рассказал о его желании стать отцом в зрелом возрасте

Владимир Жириновский (Фото: www.kremlin.ru)

Младший сын Владимира Жириновского Олег рассказал, что его отец в зрелые годы мечтал вновь стать папой. По словам мужчины, политик хотел заново пережить радость родительства.





В беседе с NEWS.ru Олег Владимирович отметил, что на протяжении многих лет отец просил помочь ему найти молодую женщину, которая могла бы родить ему ребёнка.

«Чтобы он по новой прочувствовал любовь к новорожденному как к своему родному чаду. Он же никого из нас не нянчил (из своих троих детей — прим. ред.) в силу политической занятости», — рассказал Жириновский.

«У него было две главные женщины — матушка Россия и партия. Партия являлась его любимым ребёнком. Отец жил партией, всё сделал для партии», — заявил Олег Владимирович.