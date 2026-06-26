Стало известно о несбывшейся мечте Владимира Жириновского
Сын Владимира Жириновского рассказал о его желании стать отцом в зрелом возрасте
Младший сын Владимира Жириновского Олег рассказал, что его отец в зрелые годы мечтал вновь стать папой. По словам мужчины, политик хотел заново пережить радость родительства.
В беседе с NEWS.ru Олег Владимирович отметил, что на протяжении многих лет отец просил помочь ему найти молодую женщину, которая могла бы родить ему ребёнка.
«Чтобы он по новой прочувствовал любовь к новорожденному как к своему родному чаду. Он же никого из нас не нянчил (из своих троих детей — прим. ред.) в силу политической занятости», — рассказал Жириновский.Сын политика назвал отца несчастливым человеком. Он убеждён, что Владимир Вольфович полностью посвятил себя партийной работе и служению России.
«У него было две главные женщины — матушка Россия и партия. Партия являлась его любимым ребёнком. Отец жил партией, всё сделал для партии», — заявил Олег Владимирович.Ранее сын Жириновского назвал условие для возвращения Аллы Пугачёвой в Россию. Он подчеркнул, что никаких запретов на это у певицы нет.