Россиянам рассказали о дополнительных выплатах за задержки на работе

26 июня 2026, 17:48

HR-эксперт Лоикова: за переработку можно получить двойную оплату

Фото: iStock/Pranithan Chorruangsak

Работодатель обязан оплатить сотруднику, трудящемуся сверхурочно по требованию руководства, часы переработки. Об этом рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.





По ее словам, задержка на работе по собственному желанию сотрудника не оплачивается. Однако продление рабочего дня по просьбе начальника предусматривают повышенные коэффициенты оплаты.





«Если инициатива исходит от работодателя, то за первые два часа сверхурочной работы оплата идет не менее чем в полуторном размере, а за последующие — не менее чем в двойном», — пояснила Лоикова в разговоре с изданием «Абзац».

«В соответствии с ТК России, работник обязан письменно предупредить работодателя не позднее чем за две недели, после чего трудовой договор прекращается независимо от того, поставил ли руководитель свою подпись на заявлении», — отметила эксперт.