Россиянам рассказали о дополнительных выплатах за задержки на работе
HR-эксперт Лоикова: за переработку можно получить двойную оплату
Работодатель обязан оплатить сотруднику, трудящемуся сверхурочно по требованию руководства, часы переработки. Об этом рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.
По ее словам, задержка на работе по собственному желанию сотрудника не оплачивается. Однако продление рабочего дня по просьбе начальника предусматривают повышенные коэффициенты оплаты.
«Если инициатива исходит от работодателя, то за первые два часа сверхурочной работы оплата идет не менее чем в полуторном размере, а за последующие — не менее чем в двойном», — пояснила Лоикова в разговоре с изданием «Абзац».
Она уточнила, что при расчете учитывается не только чистый оклад, но и все премии, надбавки и стимулирующие выплаты, которые входят в систему оплаты труда.
Тем временем директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко сообщила RT, что руководитель не может запретить сотруднику уволиться по собственному желанию.
«В соответствии с ТК России, работник обязан письменно предупредить работодателя не позднее чем за две недели, после чего трудовой договор прекращается независимо от того, поставил ли руководитель свою подпись на заявлении», — отметила эксперт.
Отказ руководителя принимать заявление не лишает сотрудника права на увольнение. По истечении двухнедельного срока, согласно ТК РФ, работодатель должен окончательно рассчитать работника и выдать ему все документы, заключила Шульженко.