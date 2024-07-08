Путин подписал законопроект об индексации пенсий

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Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон официально начнет действовать с 1 января 2025 года. Итоговая сумма выплат будет состоять из повышенной фиксированной надбавки, а также индексированной суммы до 31 декабря 2024 года и всех индексаций после этой даты.
В Госдуме заявили, что реформа коснется почти восьми миллионов человек. Помимо стимулирования труда уже работающих пенсионеров, эти выплату могут привлечь ушедших с работ пенсионеров, которых не устраивала их заработная плата, пояснил председатель парламента Вячеслав Володин.
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Олег Дикий