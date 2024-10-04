Путин пока не планирует встречу с главой МАГАТЭ Гросси, сообщили в Кремле

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Президент России Владимир Путин в ближайшее время пока не планирует встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил 4 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В планах Владимира Путина пока нет контактов с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси», — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее Рафаэль Гросси выразил надежду, что встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время. По его словам, дату встречи должны согласовать с российскими коллегами.
По данным на 4 октября беспилотники ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС. Дрон сбили вблизи атомной станции, после чего обломки взорвались.
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Лия Мурадьян