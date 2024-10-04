Путин пока не планирует встречу с главой МАГАТЭ Гросси, сообщили в Кремле

График движения пригородных электричек, курсирующих на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях, будет меняться с вечера до утра с 4 по 6 октября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.