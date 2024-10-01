Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Глава МАГАТЭ Гросси встретится с Лукашенко и посетит Белорусскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси встретится с Лукашенко и посетит Белорусскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Минск на встречу с Лукашенко
01 октября 2024, 12:03
Фото: МАГАТЭ

Фото: МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Минск для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба главы республики 1 октября.


Рафаэль Гросси прибыл во Дворец Независимости в Минске, где проведет переговоры с главой Республики Беларусь. Глава МАГАТЭ планирует визит на Белорусскую АЭС. Как сообщает международное агентство, Гросси оценит ситуацию на атомной станции и проверит, как выполняются условия эксплуатационной безопасности на АЭС.

В сентябре Гросси посещал Запорожскую атомную электростанцию. Тогда глава МАГАТЭ оценил ущерб градирне в результате атаки ВСУ. После постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Рафаэль Гросси в будущем, возможно, получит доказательства атак на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ в результате их безрассудных действий.

Читайте также:

МАГАТЭ отчиталась об атаках БПЛА и взрывах вблизи ЗАЭС в течение недели

«Россия за нас втягивается»: Лукашенко пригрозил НАТО ядерным оружием

Гросси: МАГАТЭ готово направить специалистов на Курскую АЭС
#аэс
#станции
#магатэ
#рф
#переговоры
#белоруссия
#александр лукашенко
На Западе заявили о катастрофе США
Риттер: конфликты в Израиле и на Украине приведут США к краху
01 октября 2024, 11:58

Фото: iStock/rarrarorro

Поддержка конфликтов Украины и Израиля приведет к краху США. В этом уверен американский экс-разведчик Скотт Риттер.
Так он прокомментировал пост вице-президента США Камалы Харрис, в котором она рассказала о тяжелых последствиях урагана «Хелен» в юго-восточную части страны.

«Вы все еще рады, что миллиарды уходят на Украину и Израиль?» — прокомментировал Риттер в социальной сети X.

Он выразил уверенность в том, что жители южных штатов не простят американские власти за то, что они пожертвовала своим населением ради конфликтов других стран.

Таким образом, Риттер намекая на неминуемый крах США заключил: «Это ваше Ватерлоо».

Читайте также:

Генсек НАТО Рютте: Украина должна получить место в альянсе

На грани: в США раскрыли катастрофу ВСУ у Красноармейска

FT: Киев становится в большей степени открыт для ведения мирных переговоров
#сша
#израиль
#пост
#страны
#жители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Министр обороны Украины Умеров уволил трех заместителей и госсекретаря
01 октября 2024, 11:37

Фото: iStock/Silent_GOS

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что подал в кабмин прошения об увольнении сразу трех своих заместителей и госсекретаря ведомства. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря)», — сообщил Умеров.

По его словам, данные кадровые изменения проводятся потому, что «все процессы должны быть четкими и контролируемыми». Кроме того, он подчеркнул, что любые внешние или внутренние попытки повлиять на них являются недопустимым.

1 октября должно состояться заседание правительства, где будет завершена процедура увольнения.

Читайте также:

Экс-главу МИД Украины Кулебу уволили из-за того, что он «раздражал» Ермака

Зеленский назначил Верещук замглавы президентского офиса

«Взяли в заложники»: в Раде заявили, что Кулеба не планировал покидать свой пост
#изменения
#мид
#данные
#пост
#заседание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генсек НАТО Рютте: Украина должна получить место в альянсе
01 октября 2024, 11:25

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украина должна получить место в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил новый генеральный секретарь НАТО, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Его предшественник на этом посту Йенс Столтенберг, подводя итоги своего рекордного 10-летнего пребывания в должности главы НАТО, отметил, что при нём военный блок не только стал сильнее, но и вырос. Его ряды пополнили Черногория, Северная Македония, Финляндия и Швеция, а Украина «как никогда близка к НАТО».

Судя по первым заявлениям, вступивший в должность новый генеральный секретарь НАТО Рютте намерен продолжать курс своего предшественника на присоединение Украины к блоку. Официальная церемония передачи полномочий Рютте проходила в штаб-квартире альянса на специальном заседании Североатлантического совета в Брюсселе.

Читайте также:

FT: на Украине приглашение в НАТО считают незначительным для мира с РФ

В НАТО назвали главное условие в мирном плане по Украине

Столтенберг оценил риски после изменений в ядерной доктрине России
#украина
#курс
#итоги
#церемония
#швеция
#нато
#финляндия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Индексация страховых пенсий в 2025 году будет осуществлена с 1 января
01 октября 2024, 11:24

Фото: istockphoto/mars58

Правительство внесло в Государственную думу пакет законопроектов по федеральному бюджету на ближайшие три года. Среди предлагаемых нововведений — изменение правил индексации страховых пенсий.
Ранее в трехлетнем бюджете на 2024-2026 годы пенсионные выплаты намеревались увеличить на 4,5% с 1 февраля и на 2,2% — с 1 апреля. В кабинете министров посчитали правильным проводить индексацию пенсий раз в год — с 1 января, а не дважды. Соответствующие начисления предлагается увеличить сразу на 7,3%. Индексация коснётся как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Средний размер страховой пенсии на конец нынешнего года составит 21 846 рублей. К концу 2025 года средняя страховая пенсия будет составлять уже 23 481 рубль. Напомним, у работающих пенсионеров индексация выплат не проводилась с 2016 года.

Читайте также:

Повышение пенсий с 1 октября 2024: кому и на сколько проиндексируют выплаты

Назван средний размер пенсий россиян в 2025 году

В Госдуме назвали размер справедливой пенсии для неработающих россиян
#рубль
#пенсии
#выплаты
#пенсия
#индексация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Израиль начал вторжение в Ливан: что это значит и зачем Владимир Путин созвал экстренное совещание в Кремле
01 октября 2024, 10:57

Фото: iStock/barbaraaaa

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила свою первую наземную операцию против радикальной шиитской группировки «Хезболла» в Ливане с 2006 года. Танки были замечены в населённых пунктах у границы, в то время как обстрелы этих городов продолжаются с предыдущей недели. Несмотря на то, что ряд СМИ сравнивает вторжение с третьей ливанской войной, аналогичной конфликтам 1982 и 2006 годов, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что выполняются лишь «ограниченные операции» для защиты местного населения. О том, что известно о ситуации на Ближнем Востоке расскажет редакция «Радио 1».

Израиль начал операцию в Ливане


Израильская армия сообщила, что в южной части Ливана начата ограниченная наземная операция, направленная на ликвидацию объектов шиитской группировки «Хезболла» в приграничной зоне.

«Несколько часов назад, согласно решениям политического руководства, ЦАХАЛ начал целенаправленные рейды, основанные на точной разведывательной информации, против террористических объектов и инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана», — говорится в телеграм-канале ЦАХАЛа.

Ранее портал Ynet сообщил, что израильский военно-политический кабинет утвердил новый этап операции в Ливане, при этом некоторые министры выразили недовольство по поводу информации, утекшей американской стороне после уведомления Вашингтона о планах Тель-Авива. Израильская армия также объявила о создании закрытой военной зоны в районе трех населенных пунктов близ границы с Ливаном — Метулы, Мисгав-Ама и Кфар-Гилади. Вход в эти территории временно запрещен.

Портал Ynet сообщает, что израильские танки вошли в населенный пункт Рмейш, расположенный на юге Ливана. Также сообщалось о том, что израильские артиллерийские и танковые единицы обстреливают области, прилегающие к границе.


Позиция России по конфликту в Израиле


Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва всегда поддерживала идею создания суверенного государства Палестина.

«Позиция России сложилась не сегодня, не в связи с этими трагическими событиями, а на протяжении десятилетий. И эта позиция хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине. Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства», — заявлял Путин.

Он также указал, что изначально обсуждалось возникновение двух независимых и суверенных государств, однако Палестина до настоящего времени так и не была сформирована.



Фото: iStock/e-crow

Путин проводит экстренное совещание в Кремле


После заявлений ЦАХАЛа о проведении операции в Ливане ряд телеграм-каналов опубликовал видео с кортежем президента России, проезжающем по улицам Москвы со включенными сиренами. Предполагается, что Владимир Путин вернулся в Кремль для проведения экстренного совещания по вопросам безопасности.

Ожидается, что ключевыми темами совещания станут анализ текущей обстановки на Ближнем востоке и возможные меры, которые Россия может предпринять в ответ на разрастание конфликта.


Причины эскалации конфликта


Ситуация в Ливане резко ухудшилась после ликвидации израильскими ВВС лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Этот шаг вызвал волну негодования среди его сторонников, а в ответ Израиль усилил авиационные и артиллерийские удары по объектам группировки. Начало наземной операции, по мнению аналитиков, может стать попыткой Израиля окончательно уничтожить военные структуры «Хезболлы», что неизбежно приведёт к дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации в регионе.

Что говорят о действиях Израиля в США


Администрация президента США Джо Байдена заблаговременно получила информацию о планах Тель-Авива касательно Ливана и попыталась убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от крупных военных операций. На данный момент в США растет беспокойство относительно потенциального расширения конфликта.

Джо Байден настаивает на необходимости прекращении огня, подчеркивая: «Я обеспокоен больше, чем вы можете себе представить».

Тем временем министр обороны США Ллойд Остин выразил поддержку действиям израильской армии, которые направлены на «уничтожение инфраструктуры «Хезболлы» в приграничных зонах».

Читайте также:

Ливанская армия не подтвердила отступление от границы с Израилем

США поддержали наземную операцию Израиля в приграничных районах Ливана

Сирийские СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Дамаска
#сша
#россия
#операция
#израиль
#военные
#армия
#владимир путин
#президент
#танки
#кремль
#совещание
#министр
#меры
#джоцахал
#палестина
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦАХАЛ и «Хезболлах» бьются на юге Ливана
Эдри: ЦАХАЛ и «Хезболлах» ведут интенсивные бои в Южном Ливане
01 октября 2024, 10:47

Фото: istockphoto/butenkow

Интенсивные бои ведут Армия обороны Израиля и шиитская группировка «Хезболлах» на юге Ливана. Об этом в соцсетях сообщил представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри. Он выступил к жителям с призывом не выезжать на машине южнее Литани.
«На юге Ливана идут ожесточенные бои, в ходе которых силы «Хезболлы» используют гражданскую среду и население в качестве живого щита для проведения атак. Ради вашей личной безопасности требуем от вас не ездить на транспортных средствах c севера в район к югу от реки Литани», — гласит сообщение.
Как сообщалось ранее, в армии Ливана не подтвердили отступление от границ с Израилем. Известно, что данные также не были опровергнуты.

Читайте также:

США поддержали наземную операцию Израиля в приграничных районах Ливана

Израиль начал наземную операцию в Ливане: подробности

Израильские истребители нанесли удары по Ливану
#мир
#израиль
#цахал
#ливан
#война
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Berliner Zeitung: Франция не исключает возможность отправки войск на Украину
01 октября 2024, 10:02

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Франция не исключает возможности отправки контингента сухопутных войск на Украину. Об этом заявил государственный секретарь страны по делам Европы Бенжамен Хаддад.
В интервью немецкой газете Berliner Zeitung он напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что сейчас ничего нельзя исключать. По словам политика, эти слова остаются актуальными. Например, следует рассмотреть возможность проведения «учебных миссий». Однако, оговорился Хаддад, подобные решения должны приниматься только после подробных консультаций с союзниками.

На прямой вопрос корреспондента издания, сохраняется ли неизменной позиция Парижа по поводу возможности отправки французских войск на Украину, государственный секретарь ответил утвердительно. Он также выступил за необходимость предоставления Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России.

Читайте также:

Макрон заявил, что Франция продолжит поставлять оружие Украине

«300 млн евро российских активов»: Франция отчиталась о военной помощи Украине

Посол РФ поставил под сомнение планы Франции отправить войска на Украину
#политика
#интервью
#франция
#макрон
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД РФ: Планы по блокировке Финского залива нарушают международное морское право
01 октября 2024, 09:29

Фото: istockphoto/Mltz

Если Финляндия и Эстония реализуют свои планы по блокированию Финского залива для российского судоходства, то Москва расценит такие действия как очевидное грубое нарушение международного морского права.
Об этом РИА Новости заявили в министерстве иностранных дел РФ. Таким образом в российском дипломатическом ведомстве прокомментировали информацию о том, что Таллин и Хельсинки разрабатывают планы по закрытию Финского залива для российских кораблей в случае угрозы.

В МИД РФ подчеркнули, что если речь идёт о планах Финляндии и Эстонии относительно установления водных границ своих прилежащих зон, то это является суверенным правом государств. Однако эти действия, согласно положениям международного морского права, не позволяют препятствовать судоходству и контролировать его.

Российские дипломаты также выразили недоумение по поводу того, какие именно угрозы видят финские и эстонские власти, однако выразили надежду, что они будут твёрдо придерживаться международных правовых норм.

Читайте также:

Эстония и Финляндия хотят закрыть Финский залив для движения флота РФ

Депутат Чепа назвал глупостью план Эстонии запретить флоту РФ ходить по Балтике

Финляндия подозревает судно РФ в нарушении границ
#права
#мид
#мид рф
#новости
#финляндия
#эстония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ливанская армия не подтвердила отступление от границы с Израилем
01 октября 2024, 09:13

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что армия Ливана отошла от границы с Израилем примерно на пять километров. Представители ливанских Вооружённых сил не подтвердили и не опровергли эту информацию.
Иранский телеканал Press TV сообщил, что рейды израильских военных, с которых началась наземная операция ЦАХАЛ, никак не повлияли на дислокацию ливанских войск. Целью операции названа защита жителей Израиля и обеспечение возможности возвращения к себе домой тех, кто живёт на севере страны, у границ с Ливаном.

В телефонном разговоре министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант обсудили необходимость «демонтажа инфраструктуры для атак» в Ливане, а также возможность перехода от военных действий к поиску дипломатических путей обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Читайте также:

Израильские истребители нанесли удары по Ливану

США поддержали наземную операцию Израиля в приграничных районах Ливана

Израиль начал наземную операцию в Ливане: подробности
#сша
#операция
#защита
#страны
#рейды
#израиль
#ливан
#армия
Следите за нашими новостями
в удобном формате