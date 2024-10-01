Глава МАГАТЭ Гросси встретится с Лукашенко и посетит Белорусскую АЭС

Фото: МАГАТЭ
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Минск для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба главы республики 1 октября.
Рафаэль Гросси прибыл во Дворец Независимости в Минске, где проведет переговоры с главой Республики Беларусь. Глава МАГАТЭ планирует визит на Белорусскую АЭС. Как сообщает международное агентство, Гросси оценит ситуацию на атомной станции и проверит, как выполняются условия эксплуатационной безопасности на АЭС.
В сентябре Гросси посещал Запорожскую атомную электростанцию. Тогда глава МАГАТЭ оценил ущерб градирне в результате атаки ВСУ. После постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Рафаэль Гросси в будущем, возможно, получит доказательства атак на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ в результате их безрассудных действий.
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Лия Мурадьян