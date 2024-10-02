Глава МАГАТЭ Гросси выразил уверенность в скорой встрече с Путиным

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГК "Росатом"
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил уверенность, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в ближайшем будущем. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Гросси, в сотрудничестве с российскими коллегами будет определена дата встречи с главой РФ. Глава МАГАТЭ отметил, что встречи с лидерами стран должны быть хорошо спланированы и отвечать важным моментам.
Ранее сообщалось, что Рафаэль Гросси прибыл в Минск для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в сентябре текущего года глава МАГАТЭ посещал Запорожскую атомную электростанцию. Тогда Гросси оценил ущерб станции в результате атаки украинских боевиков.
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Ранее сообщалось, что Рафаэль Гросси прибыл в Минск для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в сентябре текущего года глава МАГАТЭ посещал Запорожскую атомную электростанцию. Тогда Гросси оценил ущерб станции в результате атаки украинских боевиков.
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Екатерина Коршунова