Госсекретарь США пошутил о программе «Итоги года» с Путиным

20 декабря 2025, 08:50

Рубио посетовал на то, что прямая линия с Путиным оставила его без внимания

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госсекретарь США Марко Рубио пожаловался, что все внимание американских СМИ было приковано к состоявшейся прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.





На брифинге журналист задал вопрос, начав его с имени главы российского государства.





«Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?» — шутливо спросил Рубио сотрудника СМИ.