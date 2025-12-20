Достижения.рф

Госсекретарь США пошутил о программе «Итоги года» с Путиным

Рубио посетовал на то, что прямая линия с Путиным оставила его без внимания
Госсекретарь США Марко Рубио пожаловался, что все внимание американских СМИ было приковано к состоявшейся прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.



На брифинге журналист задал вопрос, начав его с имени главы российского государства.

«Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?» — шутливо спросил Рубио сотрудника СМИ.

Речь шла о результатах программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Госсекретарь США уточнил детали мероприятия и отметил, что все внимание журналистов на момент брифинга было приковано к этому событию.

Узнав, что прямая линия с президентом длилась более четырех часов, Рубио попытался успокоить присутствующих, сказав, что его брифинг займет меньше времени.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
