«С Рождеством, Сергей!»: Рубио поздравил Лаврова
AP: Рубио поздравил Лаврова с Рождеством
Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Рождеством во время пресс-конференции в Вашингтоне. Трансляцию ведет агентство Associated Press.
Во время мероприятия американский политик отвечал на вопросы журналистов. Когда его спросили о подходе администрации США к отношениям с Россией, он публично обратился к главе МИД страны.
«Если он смотрит — с Рождеством, Сергей!» — сказал Рубио.Ранее Лавров заявил, что Москва положительно оценивает сохранение договоренностей России и США, достигнутых в ходе саммита в Анкоридже, и считает важным, что эти понимания продолжают действовать.