«С Рождеством, Сергей!»: Рубио поздравил Лаврова

19 декабря 2025, 21:21

AP: Рубио поздравил Лаврова с Рождеством

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Рождеством во время пресс-конференции в Вашингтоне. Трансляцию ведет агентство Associated Press.





Во время мероприятия американский политик отвечал на вопросы журналистов. Когда его спросили о подходе администрации США к отношениям с Россией, он публично обратился к главе МИД страны.

«Если он смотрит — с Рождеством, Сергей!» — сказал Рубио.