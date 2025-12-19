Достижения.рф

«С Рождеством, Сергей!»: Рубио поздравил Лаврова

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Рождеством во время пресс-конференции в Вашингтоне. Трансляцию ведет агентство Associated Press.



Во время мероприятия американский политик отвечал на вопросы журналистов. Когда его спросили о подходе администрации США к отношениям с Россией, он публично обратился к главе МИД страны.

«Если он смотрит — с Рождеством, Сергей!» — сказал Рубио.
Ранее Лавров заявил, что Москва положительно оценивает сохранение договоренностей России и США, достигнутых в ходе саммита в Анкоридже, и считает важным, что эти понимания продолжают действовать.
Лидия Пономарева

