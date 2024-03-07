Владимир Путин приехал во Дворец самбо в Краснодаре

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Дворец самбо в Краснодаре, об этом сообщает ТАСС.
Глава государства проверит степень готовности объекта. Комплекс построен в рамках проекта «Город спорта». Строительство велось полтора года. Сейчас Дворец самбо представляет собой крупнейший спортивный объект на юге России.
В центре есть все необходимое для проведения соревнований всероссийского и международного уровня: спортивная арена на четыре ковра, разминочный и тренажерный залы. Дворец вмещает 3 тыс. зрителей. В мае текущего года здесь пройдет первое крупное спортивное событие — финальные соревнования по самбо летней спартакиады учащихся России.
Развитие самбо и в целом единоборств — приоритет для Краснодарского края. Секции самбо открыты во всех местных школах, юное поколение активно приобщается к этому виду спорта.
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В центре есть все необходимое для проведения соревнований всероссийского и международного уровня: спортивная арена на четыре ковра, разминочный и тренажерный залы. Дворец вмещает 3 тыс. зрителей. В мае текущего года здесь пройдет первое крупное спортивное событие — финальные соревнования по самбо летней спартакиады учащихся России.
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Мария Федоровцева