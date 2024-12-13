Путин помиловал четырех осужденных женщин из Курской области в 2024 году

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин в этом году помиловал четырех женщин из Курской области, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Об этом говорится на сайте УФСИН России по региону.
Согласно информации ведомства, помилованные женщины были осуждены условно. Уточняется, что у всех есть несовершеннолетние дети, а одна из помилованных является инвалидом первой группы.
В заявлении УФСИН говорится, что жительницы региона имеют положительные характеристики, а также полностью погасили причиненный преступлением ущерб.
Примечательно, что в последний раз решение о помиловании в отношении жителя Курской области было принято в 2011 году.
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В заявлении УФСИН говорится, что жительницы региона имеют положительные характеристики, а также полностью погасили причиненный преступлением ущерб.
Примечательно, что в последний раз решение о помиловании в отношении жителя Курской области было принято в 2011 году.
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Екатерина Коршунова