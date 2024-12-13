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Россиян предупредили о новом способе мошенничества с клонами банковских карт

В РФ мошенники создают виртуальные клоны банковских карт с помощью шпионского ПО
Фото: iStock/JuYochi

Фото: iStock/JuYochi

В ноябре и декабре текущего года в России активизировалась мошенническая схема, позволяющая создавать виртуальные клоны банковских карт с использованием шпионского программного обеспечения, сообщает пресс-служба ВТБ.
Мошенники представляются сотрудниками сотового оператора и предлагают клиентам установить мобильное приложение под предлогом продления договора или обновления антивируса.

После установки приложения жертвы получают инструкции сфотографировать свою банковскую карту или ввести PIN-код, что позволяет злоумышленникам активировать NFC на устройстве и перехватить данные карты. Полученная информация используется для снятия денег в банкоматах и бесконтактных платежей.



Ранее стало известно, что в Telegram активизировались мошенники, предлагающие россиянам заработать, ставя лайки на товары в онлайн-магазине известного бренда. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#карты
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На обходе Малых Вязём на ЦКАД в МО завершили бетонирование последнего участка
13 декабря 2024, 09:16

Фото: iStock/Maren Winter

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин заявил, что в Московской области подходит к завершению строительство обхода деревни Малые Вязёмы на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Дорожные рабочие завершили бетонирование последнего участка путепровода, что обеспечит непрерывный проезд для автомобилей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Правительства России.
Марат Хуснуллин сообщил о продолжающейся работе по улучшению транспортной связанности регионов, что важно для качества жизни граждан и развития территорий. Он отметил, что ведется строительство обходов населённых пунктов для разгрузки улично-дорожной сети.

«В том числе по поручению Президента строим обход деревни Малые Вязёмы на самом узком участке ЦКАД» — пояснил Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что на обходе активно продолжаются работы по укладке верхнего слоя покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения устанавливаются барьерные ограждения и наносится дорожная разметка. Открытие движения по этому обходу значительно улучшит транспортную доступность подмосковных городов.

Протяженность обхода составляет немного более 4 км, на его территории расположены пять искусственных сооружений: три путепровода, проходящие через Ямскую улицу, Можайское шоссе и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги, а также мост через реку Большую Вязёмку и тоннель.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что работы осуществляются в условиях высокой плотности городской застройки. В данный момент в проекте задействованы 126 единиц специализированной техники и 436 сотрудников.

Помимо этого, по его словам, на начальном этапе работ по строительству дороги были сложные задачи, связанные с переустройством инженерных коммуникаций. После этого началось строительство основного хода и искусственных сооружений. Он подчеркнул, что проект учитывает интересы местных жителей, поэтому на обходе Малых Вязём устанавливаются шумозащитные и грязезащитные экраны.

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Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram
Аферисты в Telegram предлагают россиянам заработать на лайках, выманивая деньги
13 декабря 2024, 08:30

Фото: iStock/ArisSu

В Telegram активизировались мошенники, предлагающие россиянам заработать, ставя лайки на товары в онлайн-магазине известного бренда. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает корреспондент агентства, злоумышленник представляется сотрудником «Яндекса» и обещает 400 рублей за пять кликов «Мне нравится». Утверждается, что в день можно заработать до 8,2 тысячи рублей, а задания можно выполнять в течение десяти дней.

В ходе общения мошенник запрашивает возраст пользователя и обещает, что менеджер свяжется с ним для дальнейших инструкций. Первоначально жертве действительно переводят небольшую сумму за выполненные задания. Однако на следующий день предлагаются более сложные задания, включая покупку товара с обещанием возврата средств с процентами. На практике жертвы переводят деньги злоумышленникам и теряют их. Эксперт «Лаборатории Касперского» предупреждает о рисках подобных схем и призывают пользователей быть осторожными.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили о том, что мошенники активно создают поддельные сайты для обмана пользователей при пополнении баланса «Тройки» и карты москвича. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Глава Росгвардии удостоился высшей награды
Кадыров сообщил о присвоении директору Росгвардии звания Героя РФ
13 декабря 2024, 02:56

Виктор Золотов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Главе Росгвардии Виктору Золотову присвоено звание Героя России, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, Золотов заслужил эту награду благодаря своему вкладу в создание мощной структуры территориальных органов и личному участию в ключевых задачах ведомства, включая специальную военную операцию на Украине.

«Я часто нахожусь с ним в рабочем контакте, и нередко ловлю себя на мысли, как легко, продуктивно и оперативно можно решать вопросы, когда во главе стоит компетентный управленец, знающий как свои пять пальцев каждую мелочь в своём ведомстве», — написал Кадыров.
Политик отметил, что Золотов является патриотом и преданным руководителем. Он стоял у истоков Росгвардии и сумел быстро выстроить её эффективную работу.

Также было подчеркнуто, что Золотов лично посещает передовые позиции, контролируя оснащение и условия службы. По словам Кадырова, такая компетентность и мужество делают Золотова примером для коллег и товарищей.

«Вот таким должен быть боевой генерал! Поздравляю, Виктор Васильевич!», — этими словами глава Чечни закончил свое сообщение.
Ранее «Радио 1» передавало слова врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Он заявил, что будет применять «волшебный пендель» в отношении лиц, которые ответственны за восстановление жилья после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Google Play прекратит все отношения с российскими разработчиками
Платежи в Google Play для российских разработчиков заблокируют с 26 декабря
13 декабря 2024, 02:08

Фото: iStock/MathieuLphoto

Google Play с 26 декабря начнет блокировать транзакции в платных приложениях российских разработчиков.
Как сообщает РБК, в письме от платформы указано, что пользователи больше не смогут приобретать приложения, совершать покупки внутри них или продлевать подписки через платежную систему Google Play. Сроки действия этих ограничений не уточняются.

«Начиная с 26 декабря мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, совершить покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки через Google Play платежи», — сообщил Google Play разработчикам из России.
Ранее представители Госдумы советовали гражданам отключать важные аккаунты от Google и перейти на другие сервисы из-за риска потери данных. В октябре Ростелеком предупреждал о возможных блокировках.

Также известно, что Google Maps удалил со своих карт украинские военные объекты.

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Каждый третий россиянин испытывает апатию перед Новым годом
13 декабря 2024, 01:00

Фото: iStock/stockfour

Каждый третий россиянин испытывает апатию, одиночество, тревогу или нехватку сил перед Новым годом. К соответствующим выводам пришло исследование «АльфаСтрахования». Большинство из опрошенных, как отмечается, объясняют свое подавленное состояние именно приближающимися новогодними праздниками и связанными с ними усталостью, нехваткой времени, проблемами с деньгами.
При этом вопреки всем трудностям жители России смотрят в будущее с оптимизмом и надеждой, сообщает «Газета.ru», изучившая результаты опроса. 82% респондентов верят, что 2025 год будет лучше всех предыдущих и лишь 3% ждут от него еще больших трудностей. Оставшиеся 15% просто надеются, что хотя бы не станет хуже.

В то же время стали известны самые бюджетные направления для новогодних путешествий. Как сообщают «Известия» со ссылкой на туроператора «Алеан», дешевле всего можно съездить отдохнуть в Астрахань, Рязань, Москву, Санкт-Петербург, Казань, города Золотого кольца, Тулу, Тверь, Нижний Новгород и Владикавказ. Эксперты отмечают, что четырехдневный тур на двоих, включающий новогоднюю ночь, обойдется до 30 тысяч рублей.
«Особенно популярны направления, куда можно добраться на личном транспорте, пригородным сообщением или где есть выгодные цены на авиа- и железнодорожные билеты», — отметила коммерческий директор туроператора Оксана Булах.
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Автоэксперт раскрыл главные проблемы современных автомобилей
Автоэксперт Сажин: современные автомобили комфортны и безопасны, но ненадежны
13 декабря 2024, 00:53

Фото: iStock/VTT Studio

Современные автомобили имеют множество плюсов, таких как уровень комфорта и безопасности, но не являются столь же надежными, долговечными и простыми в обслуживании, как классические машины. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин. По его словам, автомобили прошлых лет имели универсальные и надежные детали, были просты в самостоятельном обслуживании и могли прослужить долгие годы.
«В итоге современный водитель больше зависит от технологий, чем от своих знаний. Несмотря на очевидные плюсы новых автомобилей, такие как комфорт и безопасность, классика никогда не утратит своей ценности. Это машины, сделанные для людей. Они надежны, просты и долговечны. Да, их сегодня чаще всего можно встретить только на ретро-парадах или в гаражах коллекционеров, но они всегда будут вызывать уважение», — пояснил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время другой автоэксперт, Дмитрий Попов, прокомментировал еще одну серьезную тему — принятые Госдумой поправки о повышении штрафов за нарушение ПДД. В разговоре с RT он пояснил, что теперь штрафы за скорость, игнорирование знаков и выезды на встречную вырастут в 1,5 раза.
«При этом еще и происходит модернизация половинной оплаты, которая теперь становится не половинной, а 75%, правда, срок этой оплаты увеличивается с 20 до 30 суток», — добавил он.
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Педагог рассказала, как помочь ребенку подготовиться к ЕГЭ
Педагог Подсухина: главным условием для успешной подготовки к ЕГЭ является режим
13 декабря 2024, 00:47

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Главным условием для успешной подготовки ребенка к ЕГЭ является режим, так как от регулярности занятий зависит итоговый результат на экзамене. Об этом рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина. По ее словам, родители должны поддерживать своих детей в планировании времени, поддержании дисциплины, а также организовывать им отдых.
«Наличие отвлекающих факторов может негативно сказаться на учебном процессе, поэтому ребенку во время выполнения заданий нужно обеспечить тишину. <…> Если у ребенка нет своей комнаты, должны быть установлены часы, в которые он делает домашнее задание, готовится к экзаменам, и ему никто не помешает», — отметила педагог в беседе с «Известиями».
В то же время психолог Дарья Дугенцова обратила внимание на еще одну серьезную проблему у современных детей — чрезмерное увлечение гаджетами. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнула, что излишнее времяпрепровождение с телефоном в руках может привести к серьезным проблемам — от отставания в развитии до асоциального поведения. По ее мнению, важно ежедневно уделять время занятиям на свежем воздухе и любимым хобби.
«Это не только физическая активность, но и работа с эмоциями и настроением. Любые хобби не только помогают нашему главному органу, но и снимают тревожность, помогают выплескивать эмоции и, в принципе, борются со стрессом», — указала психолог.
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В Кашире талантливым ребятам вручили именные стипендии
12 декабря 2024, 22:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире вручили именные стипендии главы городского округа учащимся, показавшим особые успехи в учёбе, искусстве и спорте в уходящем году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Стипендии вручили глава Каширы Михаил Шувалов и председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров.
«Каждый ребёнок обладает талантом, ценным качеством. Кто-то хорошо учится, кто-то увлечён музыкой, кто-то спортом, кто-то любит заниматься творчеством, кто-то готов помогать другим. Но есть те, кто проявляет особые успехи в любимом деле, кто уже в юном возрасте показал мастерство, знания, умение ставить цели и добиваться высоких результатов. Вы гордость каширской земли», – подчеркнул Шувалов.
В этом году из 115 претендентов отобрали 53 лучших учащихся муниципалитета. Ещё 15 ребят были награждены за особые успехи в дополнительном образовании.

Именная стипендия главы городского округа Кашира была учреждена в 2013 году. За это время её обладателями стали около 500 одарённых юношей и девушек.

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#награды
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Подмосковной молодёжи показали фильмы Международного фестиваля документального кино
Подмосковной молодёжи показали фильмы фестиваля документального кино
12 декабря 2024, 22:19

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Министерство информации и молодёжной политики Московской области и RT.Док «Смотри.Знай.Думай!» реализуют в регионе совместный проект. На этот раз более 300 ребят познакомились с фильмом Клима Поплавского «Военкоры-2: Птичник и Оля-Молодец», сообщили в пресс-службе министерства.
«В прошлом году мы представляли молодёжи фильм Клима Поплавского «Наши берега» о гвардейской бригаде береговой охраны, участвовавшей в боях в Херсонской области. Встреча с режиссёром получилась очень эмоциональной. В этот раз ребята посмотрели картину про военных корреспондентов, которые ведут съемку прямо из окопов», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Ребята встретились с продюсером фильма Вартаном Хачатуряном.

Бойцы считают военкоров Андрея Филатова и Ольгу Курлаеву своими и берут в самое пекло сражений. Филатов не раз вытаскивал раненых из-под обстрела. Уверены бойцы и в Курлаевой. Она – первый журналист, оказавшийся на месте после взрыва Каховской ГЭС. О них – новый фильм Поплавского.

Филатов – «Птичник», потому что использует для съёмок беспилотник.
«Первичной моей задачей было снимать. Но увидев, что у меня опыта работы с коптером больше, чем у многих военнослужащих, я понял, что не могу оставаться в стороне», – говорит Андрей в фильме.
Вместе с единомышленниками он создал тележки для перевозки раненных и грузов, а также мопед с электромотором. Мотоциклы Филатова выручают бойцов.

Курлаева с позывным «Оля – молодец» много лет работает на федеральных каналах. Она первая сообщила о начале спецоперации.
«CNN сделали меня в своих репортажах лицом СВО. Они выкладывали видео, как я стою возле танка и провожаю ребят. Для них я являлась лицом пропаганды. Ну ладно, я не против», – отметила девушка.
После просмотра ребята задали множество вопросов Хачатуряну. Продюсер ответил на них и подчеркнул, что целью фильма было показать настоящую жизнь.

Все ленты фестиваля RT.Док «Время наших героев» доступны в бесплатном онлайн-кинотеатре rt.doc.

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