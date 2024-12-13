Россиян предупредили о новом способе мошенничества с клонами банковских карт

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В ноябре и декабре текущего года в России активизировалась мошенническая схема, позволяющая создавать виртуальные клоны банковских карт с использованием шпионского программного обеспечения, сообщает пресс-служба ВТБ.
Мошенники представляются сотрудниками сотового оператора и предлагают клиентам установить мобильное приложение под предлогом продления договора или обновления антивируса.
После установки приложения жертвы получают инструкции сфотографировать свою банковскую карту или ввести PIN-код, что позволяет злоумышленникам активировать NFC на устройстве и перехватить данные карты. Полученная информация используется для снятия денег в банкоматах и бесконтактных платежей.
Ранее стало известно, что в Telegram активизировались мошенники, предлагающие россиянам заработать, ставя лайки на товары в онлайн-магазине известного бренда. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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После установки приложения жертвы получают инструкции сфотографировать свою банковскую карту или ввести PIN-код, что позволяет злоумышленникам активировать NFC на устройстве и перехватить данные карты. Полученная информация используется для снятия денег в банкоматах и бесконтактных платежей.
Ранее стало известно, что в Telegram активизировались мошенники, предлагающие россиянам заработать, ставя лайки на товары в онлайн-магазине известного бренда. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова