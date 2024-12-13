Глава Росгвардии удостоился высшей награды

Виктор Золотов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Главе Росгвардии Виктору Золотову присвоено звание Героя России, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, Золотов заслужил эту награду благодаря своему вкладу в создание мощной структуры территориальных органов и личному участию в ключевых задачах ведомства, включая специальную военную операцию на Украине.
Политик отметил, что Золотов является патриотом и преданным руководителем. Он стоял у истоков Росгвардии и сумел быстро выстроить её эффективную работу.
Также было подчеркнуто, что Золотов лично посещает передовые позиции, контролируя оснащение и условия службы. По словам Кадырова, такая компетентность и мужество делают Золотова примером для коллег и товарищей.
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«Я часто нахожусь с ним в рабочем контакте, и нередко ловлю себя на мысли, как легко, продуктивно и оперативно можно решать вопросы, когда во главе стоит компетентный управленец, знающий как свои пять пальцев каждую мелочь в своём ведомстве», — написал Кадыров.
Политик отметил, что Золотов является патриотом и преданным руководителем. Он стоял у истоков Росгвардии и сумел быстро выстроить её эффективную работу.
Также было подчеркнуто, что Золотов лично посещает передовые позиции, контролируя оснащение и условия службы. По словам Кадырова, такая компетентность и мужество делают Золотова примером для коллег и товарищей.
«Вот таким должен быть боевой генерал! Поздравляю, Виктор Васильевич!», — этими словами глава Чечни закончил свое сообщение.Ранее «Радио 1» передавало слова врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Он заявил, что будет применять «волшебный пендель» в отношении лиц, которые ответственны за восстановление жилья после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Мария Моисеева