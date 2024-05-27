Путин пообещал обеспечить достойные условия труда гражданам Узбекистана

Фото: сайт Кремля
Президент Владимир Путин пообещал продолжить создавать благоприятные условия для трудовых мигрантов из Узбекистана.
Об этом он заявил, подводя итоги визита в Ташкент, сообщает ТАСС.
Он также подчеркнул, что в России высоко ценят вклад узбекистанских специалистов в экономику страны. Путин отметил, что трудовая миграция приносит пользу и Узбекистану, поскольку денежные переводы мигрантов играют значимую роль в бюджете республики.
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«Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы граждане Узбекистана, работающие в России, имели достойные условия труда и социальной защиты. Наше сотрудничество с узбекскими властями по всем вопросам миграции будет продолжаться», — заявил Путин.
Он также подчеркнул, что в России высоко ценят вклад узбекистанских специалистов в экономику страны. Путин отметил, что трудовая миграция приносит пользу и Узбекистану, поскольку денежные переводы мигрантов играют значимую роль в бюджете республики.
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Артем Кузьмин