Путин пообещал предложить работу ушедшему на СВО экс-мэру Краснодара

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин пообещал сделать предложение по работе экс-мэру Краснодара, депутату Госдумы Евгению Первышову.
Об этом российский лидер заявил во время встречи с участниками программы «Время героев».
После выступления Путин спросил у одного из участников, где тот работал до мобилизации. Выяснилось, что Первышов был и остается депутатом Госдумы.
Осенью 2022 года он согласовал решение с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и отправился на фронт добровольцем. Первышов вернулся с СВО осенью 2023 года.
Первышов был избран от Краснодара, где был мэром с 2016 года по 2021 год.
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После выступления Путин спросил у одного из участников, где тот работал до мобилизации. Выяснилось, что Первышов был и остается депутатом Госдумы.
Осенью 2022 года он согласовал решение с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и отправился на фронт добровольцем. Первышов вернулся с СВО осенью 2023 года.
Первышов был избран от Краснодара, где был мэром с 2016 года по 2021 год.
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Алёна Самарева