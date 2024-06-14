Путин: сохранение Штатами имперского статуса ведет к деградации страны

Фото: сайт Кремля
Штаты игнорируют интересы простых американцев и в погоне за своими имперскими амбициями истощают страну. Об этом на встрече с руководством МИД заявил президент России Владимир Путин. Запись трансляции мероприятия есть на сайте внешнеполитического ведомства.
«Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное мессианство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, условия давно были бы стабилизированы», – сказал Путин.
По словам главы государства, так называемые правящие круги в Штатах занимаются распространением собственной идеологии по всему миру, сохранением своего имперского статуса, доминирования, а также ведут страну по пути деградации.
До этого Путин заявлял об отсутствии у России имперских замашек.
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Никита Кротов