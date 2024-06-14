Путин встретился с участниками программы «Время героев» в Подмосковье

Фото: Сайт Кремля
Встречу с участниками спецоперации, которые также участвуют в кадровой программе «Время героев» проводит президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля. Мероприятие проходит в мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье.
Программа «Время героев» направлена на подготовку квалифицированных управленцев из числа участников спецоперации на Украине для их выдвижения впоследствии на должности руководителей в системе государственного управления.
Первый набор начал обучаться 27 мая, образование сейчас получают 83 человека. Его длительность составит два года, после чего обучающиеся получат магистерские дипломы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Кроме того, программа «Время героев» позволит пройти профессиональную переподготовку в очно-заочной форме и повысить квалификацию в заочной.
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Никита Кротов