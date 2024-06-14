Путин озвучил мирное предложение РФ по урегулированию конфликта на Украине

Фото: сайт Кремля
Россия делает ещё одно реальное мирное предложение. Москва предполагает не заморозить конфликт на Украине, а окончательно его прекратить.
Такое предложение озвучил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством российского внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что принципиальной позицией Москвы является нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также её денацификация и демилитаризация. Если Киев и его западные союзники откажутся, на них ляжет вся ответственность за кровопролитие, подчеркнул российский лидер.
Путин также отметил, что базовые соглашения по мирному урегулированию на Украине должны быть зафиксированы соответствующими международными договорами. Ими, разумеется, должно оговариваться прекращение антироссийских санкций, добавил глава государства.
Ранее президент перечислил условия для начала мирного процесса: полный вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также официальное заявление Киева о неприсоединении Украины к НАТО.
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Путин также отметил, что базовые соглашения по мирному урегулированию на Украине должны быть зафиксированы соответствующими международными договорами. Ими, разумеется, должно оговариваться прекращение антироссийских санкций, добавил глава государства.
Ранее президент перечислил условия для начала мирного процесса: полный вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также официальное заявление Киева о неприсоединении Украины к НАТО.
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Александр Бойцов