Путин пообещал в ближайшее время решить вопрос с нехваткой вакцин от кори

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что уже в ближайшее время проблема нехватки вакцин от кори будет решена.
«Отсутствие вакцин от кори, краснухи и паротита в больницах связано с... яйцом. Именно куриные яйца являются сырьём для производства препаратов. Нужно, чтобы их было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества.
Он подчеркнул, что эта работа не была сделана своевременно. Уже в ближайшее время проблемы такой не будет. Все решения по данному вопросу уже приняты, подчеркнул глава государства.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
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