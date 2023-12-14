Путин поручит оценить строгость наказания за экономические преступления

Если у вас дома живут представители семейства кошачьих, вы не понаслышке знаете, как они любят новогоднюю ёлку. А точнее – игрушки, гирлянды и дождики. О том, как спасти новогоднее дерево от посягательств питомца, в беседе с «Радио 1» рассказала ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина.