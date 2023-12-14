Путин поручит оценить строгость наказания за экономические преступления

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин заявил, что попросит законодателей оценить строгость наказания за экономические преступления. Об этом он сказал в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
«Общество и законодатели исходят из того, что на определенном этапе развития общества, экономики, общественная опасность таких деяний велика настолько, что это требует соответствующей адекватной, как считают законодатели, реакции по пресечению этой неправомерной деятельности. Но я попрошу законодателей и Госдуму ещё раз это все оценить», — сказал Путин, отвечая на вопрос про журналистку Баязитову, которую обвинили в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.Ранее президент заявил, что подумать об изменении закона можно, но пока он действует, его нужно исполнять – «в этом стабильность правовой системы».
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.
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