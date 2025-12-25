150 воспитанников спортшкол Подмосковья и детей бойцов СВО пригласили на праздник

25 декабря 2025, 20:30

Видео: t.me/Degtyarev_Info

В кампусе Минспорта России провели новогодний праздник для 150 детей участников спецоперации и воспитанников спортшкол Московской области. Об этом сообщил глава Минспорта страны Михаил Дегтярёв.





Он назвал новогоднюю ёлку в Минспорте праздником большой спортивной семьи и стартом к новым победам детей в наступающем году.

«От лица всего спортивного сообщества поздравил ребят с наступающим Новым годом! Особые слова поддержки детям, отцы которых выполняют священный долг на СВО. Мы гордимся их мужеством, а внимание к детям и их семьям для нас крайне важно», – написал Дегтярёв в своём Telegram-канале.