В Магадане новогодняя ёлка едва не стоила жизни многодетной семье
В Магадане новогодняя ёлка загорелась из-за неисправной гирлянды в квартире многодетной семьи. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Хозяйка квартиры обнаружила возгорание, когда огонь уже полностью охватил искусственную ель. Пламя распространялось очень быстро. За несколько секунд едкий дым заполнил комнату, а натяжной потолок начал плавиться.
В момент инцидента в квартире находились оба родителя и четверо детей. Мать сразу вывела троих детей из квартиры. Отца взял на себя ещё одного мальчика и вывел его на балкон. Прибывшие спасатели спустили ребёнка с балкона.
Расчёты МЧС прибыли по адресу через шесть минут после вызова. До их приезда отец семьи пытался самостоятельно потушить огонь, но в ходе борьбы с пожаром потерял сознание. Пострадавшего с ожогами доставили в больницу. Возгорание локализовали за час силами 19 спасателей и пяти единиц техники.
