В Магадане новогодняя ёлка едва не стоила жизни многодетной семье

25 декабря 2025, 19:29

В Магадане из-за гирлянды загорелась новогодняя ёлка, есть пострадавший

Фото: Istock/Jens Rother

В Магадане новогодняя ёлка загорелась из-за неисправной гирлянды в квартире многодетной семьи. Об этом сообщает региональное управление МЧС.