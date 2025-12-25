На Кубани «варщик» 50 кг мефедрона получил 15 лет строгого режима

25 декабря 2025, 21:25

Житель Кубани получил 15 лет за изготовление 50 кг мефедрона с другом

Фото: Istock/CreativaImages

Краснодарский краевой суд приговорил жителя станицы Гривенской к 15 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.





Коллегия присяжных единогласно признала Александра Блажевича виновным в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Присяжные установили, что мужчина вместе со знакомым оборудовал в станице лабораторию для производства мефедрона.



По версии следствия, они действовали по указанию неустановленных лиц. С апреля по май 2023 года обвиняемые произвели около 50 килограммов наркотического вещества для дальнейшего сбыта.



Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили и пресекли эту деятельность. Суд приостановил производство по делу в отношении второго подсудимого. Приговор ещё не вступил в законную силу.





