Путин пообщался с жителями Петербурга на Дворцовой площади

27 июля 2025, 16:31

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с жителями и гостями города. Соответствующим видео поделилась пресс-служба Кремля.