Путин пообщался с жителями Петербурга на Дворцовой площади
Президент России Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с жителями и гостями города. Соответствующим видео поделилась пресс-служба Кремля.
Глава государства посетил Дворцовую площадь, где его встретила толпа с восторженными возгласами и триколорами. Один из присутствующих попросил Путина беречь себя и продолжать бороться с фашизмом, на что президент ответил: «При вашей поддержке».
Российский лидер не только отвечал на волнующие вопросы, но и фотографировался со всеми желающими, включая детей. Его визит вызвал оживление среди собравшихся. Многие благодарили за оказанное внимание и выражали поддержку.
Читайте также: