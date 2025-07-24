Путин поучаствовал в прощании с председателем Верховного суда Ириной Подносовой
Президент России Владимир Путин поучаствовал в прощании с председателем Верховного суда Ириной Подносовой.
Церемония проходит в четверг, 24 июля, в комплексе Центральной клинической больницы Москвы. Российский лидер возложил букет цветов к гробу.
Ирины Подносовой не стало в минувший вторник, 22 июля, на 72-м году жизни. Она председательствовала в Верховном суде с прошлого года. Глава государства назвал Подносову профессионалом высочайшего класса и выразил соболезнования в связи с ее смертью.
В середине июля стало известно о смерти режиссера легендарной картины «Мастер и Маргарита» Юрия Кары. Мужчине было 70 лет, у него случился сердечный приступ.
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