Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 в Амурской области

26 июля 2025, 03:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области. Он сказал, что сочувствует российскому народу и семьям погибших. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), опубликовавшее текст телеграммы корейского лидера.





Катастрофа произошла в четверг (24 июля) при заходе самолета Ан-24 на посадку в Тынду. Он разбился в лесистой местности примерно в 15 км от аэропорта назначения.



По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. Следственный комитет РФ подтвердил отсутствие выживших.





Опубликованы первые фото с места крушения Ан-24 в Амурской области

«Уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, (...) от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и в Вашем лице правительству, народу России, семьям погибших и пострадавшим», — говорится в телеграмме лидера КНДР.