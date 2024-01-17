Путин поручил адаптировать детей мигрантов для учебы в школах

Подмосковные специалисты очистили и обработали минувшей ночью около 9 тыс км дорог для безопасного проезда. К работам на муниципальных и региональных дорогах привлекли более 1 тыс рабочих и около 500 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.