Путин поручил адаптировать детей мигрантов для учебы в школах

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать предложения для адаптации детей мигрантов в российских школах и других образовательных учреждениях.
Текст поручения появился на сайте Кремля.
Председатель кабмина Михаил Мишустин, глава президентской администрации Антона Вайно, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова назначены ответственным за поручение.
Предложения необходимо представить до 1 июля.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин потребовал от кабинета министров разработать меры поддержки женщин, не состоявших в официальном браке с солдатами, которые погибли на специальной военной операции.
По поручению президента, необходимо продумать оказание помощи женщинам, не состоявших в браках с погибшими бойцами СВО, но при этом пара проживала вместе, вела общее хозяйство или в семье были дети.
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«Представить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях», —сказано в сообщении.
Предложения необходимо представить до 1 июля.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин потребовал от кабинета министров разработать меры поддержки женщин, не состоявших в официальном браке с солдатами, которые погибли на специальной военной операции.
По поручению президента, необходимо продумать оказание помощи женщинам, не состоявших в браках с погибшими бойцами СВО, но при этом пара проживала вместе, вела общее хозяйство или в семье были дети.
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Мария Фирсова