Путин порекомендовал использовать ИИ при расследовании преступлений

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин порекомендовал правоохранителям использовать искусственный интеллект (ИИ) при расследовании преступлений, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой России, Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и Минюстом России проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию», — говорится в тексте сообщения.
Ранее Владимир Путин, говоря об искусственном интеллекте, заявил, что нейросеть перестала быть банальным исполнителем команд и превратилась в полноценного партнёра человека.
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