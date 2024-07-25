В Госдуме предложили изображать на купюрах и монетах героев СВО и освобождённые города

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Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова от партии «Справедливая Россия – За правду» предложила наносить на обновлённые российские банкноты и монеты изображения погибших героев СВО и освобождённых городов. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что соответствующее письмо Лантратова направила председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.
Парламентарий указала на то, что изображения должны наноситься не на монеты, выпускаемые малым тиражом, а на массовые, которые активно используются россиянами. Это позволит увековечить память об освобождённых в ходе СВО городах и погибших героях.
Лантратова предложила изобразить следующие города на купюрах: Соледар – 50 рублей, Артёмовск – 100 рублей, Работино – 200 рублей, Луганск – 500 рублей, Донецк – 1000 рублей, Авдеевка – 2000 рублей и Мариуполь – 5000 рублей.
А на монеты, помимо портретов погибших участников СВО, предлагается наносить изображения военной техники.
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Парламентарий указала на то, что изображения должны наноситься не на монеты, выпускаемые малым тиражом, а на массовые, которые активно используются россиянами. Это позволит увековечить память об освобождённых в ходе СВО городах и погибших героях.
Лантратова предложила изобразить следующие города на купюрах: Соледар – 50 рублей, Артёмовск – 100 рублей, Работино – 200 рублей, Луганск – 500 рублей, Донецк – 1000 рублей, Авдеевка – 2000 рублей и Мариуполь – 5000 рублей.
А на монеты, помимо портретов погибших участников СВО, предлагается наносить изображения военной техники.
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Анастасия Чинкова