Путин поручил кабмину нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров в РФ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать комплекс мер, позволяющий нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров в РФ.
«Правительству РФ: разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, находящихся в Российской Федерации, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей», — говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, кабмин должен предложить механизмы использования архивов госорганов, муниципалитетов и библиотечных фондов с целью создания наборов данных, которые специалисты машинного обучения в последствии смогут безвозмездно использовать.
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