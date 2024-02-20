Путин поручил оперативно обеспечить школы высокоскоростным интернетом

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Президент России на совещании по реализации программы капремонта образовательных учреждений поручил оперативно обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом.
«Прошу в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ не просто интернетом, а именно высокоскоростным доступом во всемирную сеть, что позволяет поддерживать современные программы и цифровые продукты», - сказал российский президент.
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Элина Позднякова