Путин: в РФ толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации

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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране толерантно относятся к людям нетрадиционной ориентации, однако Россия ориентируется на традиционные ценности. Об этом он заявил на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
«Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать. Пускай все живут — взрослые люди — как хотят. Никто их ни в чем не ограничивает», — отметил глава государства.
Однако он особо подчеркнул, что детей данная тема вообще не должна касаться. Также Путин добавил, что Россия является государством, которое в первую очередь ориентируется на традиционные ценности.
Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится с 2020 года по поручению Владимира Путина. В нём может принять участие каждый житель России, который готов поделиться со страной действительно полезным и уникальным проектом.
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