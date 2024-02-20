Путин: около 1 млн 800 тыс российских детей стали учиться в комфортных школах

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что уже более 1 млн 800 тысяч российских школьников начали учиться в обновленных школах в комфортных условиях.
«За два года в России приведено в порядок более четырех тысяч школ. Это означает, что боле 1 млн 800 тысяч российских школьников стали учиться в современных комфортных условиях. Причем особое внимание уделяем развитию материально-технической базы образования в сельской местности», — рассказал Путин на совещании по реализации программы капремонта школ.
По словам российского президента, именно это и является приоритетом программы. Кроме того, материально-техническая база образовательных учреждений обеспечит российских школьников равными возможностями получения образования.
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Элина Позднякова