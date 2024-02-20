Настало время России — Путин

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В настоящее время Россия испытывает изменения в сфере обеспечения безопасности, экономического суверенитета, страна становится уверенной в себе, и сейчас настало ее время. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».
«Это время России», — заявил глава государства.
Он отметил, что постоянно ездит по стране и видит все, что там происходит, несмотря на то, что все встречи заранее готовятся административными службами.
Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится с 2020 года по поручению Владимира Путина. В нём может принять участие каждый житель России, который готов поделиться со страной действительно полезным и уникальным проектом.
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Элина Позднякова