Владимир Путин объявил 2024 год в России годом семьи

Фото: Сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2024 год годом семьи. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
В указе сказано, что российскому правительству нужно до 27 декабря 2023 года создать организационный комитет по проведению Года семьи и утвердить его состав. Председателем оргкомитета назначили заместителя председателя российского правительства Татьяна Голикова.
Ранее российский лидер в ходе торжественного концерта в честь предстоящего Дня матери, который будет отмечаться 26 ноября, заявил, что вопросы поддержки материнства и детства являются ключевыми приоритетами для России. Он отметил, что семья является основой всего в том числе и потому, что именно в кругу близких у ребенка формируются политические, культурные и нравственные взгляды.
Читайте также:
Путин заявил, что Россия – страна возможностей для молодёжи
Жителей Московской области предупредили об опасности первого льда
Кравцов раскрыл планы перевода школ на дистанционное обучение из-за COVID-19
Алина Юрчак