Путин поручил провести совещание по паводкам в Дагестане

06 апреля 2026, 15:12

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил провести совещание для обсуждения ситуации с паводками в Дагестане. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.





По его словам, которые приводит РИА Новости, совещание запланировано на 7 апреля. Путин по телефону заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и руководителя республики Сергея Меликова о последствиях аномальных осадков и вызванных ими затоплений.

«Также президент поручил завтра созвать совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств с тем, чтобы детально обсудить положение, складывающееся в Дагестане», — сказал официальный представитель Кремля.