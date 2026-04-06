Потоп в Дагестане унес жизни трех человек, среди них ребенок
В Дагестане из-за сильного наводнения погибли три человека, включая несовершеннолетнего. Спасатели продолжают поиски еще одной местной жительницы. Об этом пишут Telegram-каналы.
5 апреля мощный паводок вызвал обрушение многоквартирного дома. Под завалами обнаружили тело женщины. Работу ведут в сложных условиях.
Власти Махачкалы ввели режим чрезвычайной ситуации. Специалисты организовали срочную эвакуацию населения из опасных районов. Людей разместили в специально подготовленных пунктах временного проживания.
Ранее стало известно, что пожар в пятиэтажном жилом доме в Хабаровске унес жизнь одного человека, еще пятеро пострадали. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось спасти 28 человек, в том числе троих детей. Еще 20 жителей смогли покинуть здание самостоятельно.
Читайте также: