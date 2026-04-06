После паводка в Дагестане нашли тело девочки
Волонтеры и спасатели обнаружили тело девочки пяти-шести лет в Дербентском районе Дагестана после спада воды. Об этом РИА Новости сообщили в районной администрации.
Поиски пропавшей женщины в этом районе продолжаются. Спасательные и волонтерские группы ведут работу на месте.
В результате обильных осадков 5 апреля в Дагестане произошло переполнение Геджухского водохранилища, из-за чего был прорван земляной вал. Беременная девушка и ребенок скончались после того, как их унесло течением. Кроме того, обрушился многоквартирный дом в Махачкале.
Ранее стало известно, что жительница Санкт-Петербурга столкнулась с осложнениями после пластической операции. 45-летняя женщина обратилась в клинику Parada за коррекцией формы груди и подтяжкой лба.
