Достижения.рф

После паводка в Дагестане нашли тело девочки

В Дербентском районе Дагестана спасатели нашли тело ребенка после подтопления
Фото: iStock/azerberber

Волонтеры и спасатели обнаружили тело девочки пяти-шести лет в Дербентском районе Дагестана после спада воды. Об этом РИА Новости сообщили в районной администрации.



Поиски пропавшей женщины в этом районе продолжаются. Спасательные и волонтерские группы ведут работу на месте.

В результате обильных осадков 5 апреля в Дагестане произошло переполнение Геджухского водохранилища, из-за чего был прорван земляной вал. Беременная девушка и ребенок скончались после того, как их унесло течением. Кроме того, обрушился многоквартирный дом в Махачкале.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0