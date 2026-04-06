В Дагестане возбудили дело после гибели девушки и ребенка в реке
В Дагестане следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели девушки и ребенка в Дербентском районе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, пострадавших извлекли из реки и доставили в больницу, где они впоследствии скончались.
Трагедия произошла на трассе между поселками Мамедкала и Геджух, где из-за сильного течения смыло несколько автомобилей. В ходе операции спасатели и местные жители вытащили из воды семь человек, включая беременную женщину.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и один пострадал из-за оползня в дагестанском селе Кирки. Тело женщины нашли под завалами дома. Непогода привела к разрушению конструкций строения.
Читайте также: