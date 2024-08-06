Путин поручил рассмотреть идею привлекать участников СВО к воспитательной работе

Интенсивность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 6 августа, оценивается на четыре балла из десяти возможных, сложности с проездом отмечаются по направлению к Москве на участках трёх федеральных трасс и восьми шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.