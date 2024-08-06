Путин поручил рассмотреть идею привлекать участников СВО к воспитательной работе

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть идею о привлечении участников СВО к воспитательной работе с детьми и молодежью. Соответствующее поручение разместили на сайте Кремля. Отмечается, что на эти цели в 2025-2030 годах следует предусмотреть дополнительные средства из федерального бюджета.
В поручении указано, что реализовать такую возможность следует при помощи развития филиалов организации дополнительного профобразования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» во всех регионах.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин ввел единовременную выплату в 3 млн рублей для сотрудников СК РФ, которые пострадали при службе в новых регионах во время СВО. Отмечалось, что выплаты будут получать сотрудники СК РФ, имеющие специальные звания, выполнявшие различные рабочие задания на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и Украины, а также получившие различного рода увечья в период проведения СВО.
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