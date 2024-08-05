Путин назвал лучшее средство для реабилитации бойцов СВО

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что супруги бойцов спецоперации являются для них лучшими специалистами-психологами. Так он прокомментировал предложение председателя Совфеда Валентины Матвиенко о возможности женам проводить реабилитацию в санаториях вместе с мужьями.
Матвиенко рассказала, что в Кисловодске встретилась с бойцами СВО, которые проходят реабилитацию в санатории Минобороны РФ.
Президент согласился с доводами и ответил, что жены действительно являются самыми лучшими специалистами-психологами.
По словам Матвиенко, руководство госпиталя согласно с принятием подобных мер и полагает, что это улучшит дисциплину в выполнении медицинских рекомендаций.
Таким образом, председатель Совфеда планирует подготовить совместно с Минобороны РФ соответствующие предложения.
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«Очень предметно поговорили, всё нравится, всё хорошо. Но они говорят: Вы знаете, нам же нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая; разрешите, чтобы жёны с нами могли отдыхать в санатории», — поведала она Путину.
Президент согласился с доводами и ответил, что жены действительно являются самыми лучшими специалистами-психологами.
По словам Матвиенко, руководство госпиталя согласно с принятием подобных мер и полагает, что это улучшит дисциплину в выполнении медицинских рекомендаций.
Таким образом, председатель Совфеда планирует подготовить совместно с Минобороны РФ соответствующие предложения.
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Элина Позднякова