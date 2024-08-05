Путин ввёл выплату для пострадавших в зоне СВО сотрудников СК РФ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин ввёл единовременную выплату в размере трёх миллионов рублей для сотрудников Следственного комитета, которые получили увечья в ходе службы в новых регионах в период СВО. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что выплаты будут получать сотрудники СК РФ, имеющие специальные звания, выполнявшие различные рабочие задания на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и Украины, а также получившие различного рода увечья в период проведения СВО.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире «России 1» заявил, что в республике настолько много добровольцев, желающих отправиться на СВО, что их не успевают обучать.
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Анастасия Чинкова