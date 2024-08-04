В Британии заявили, что поставка ВСУ F-16 может сыграть на руку Путину

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин может выиграть от поставки Украине истребителей F-16, поскольку их уничтожение ещё больше укрепит имидж Москвы. Об этом пишет издание The Independent.
Отмечается, что у России есть несколько сотен боевых истребителей, включая Су-35. Этот самолёт, по данным издания, является одной из самых главных угроз для истребителей F-16.
Кроме того, указывается на высокую эффективность российских систем ПВО, которые способны успешно сбивать поставленные странами НАТО истребители.
Уточняется, что украинские пилоты проходят ускоренную подготовку в течение трёх месяцев. Это гораздо быстрее, чем учат западных лётчиков, средняя продолжительность обучения которых составляет три года.
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Кроме того, указывается на высокую эффективность российских систем ПВО, которые способны успешно сбивать поставленные странами НАТО истребители.
Уточняется, что украинские пилоты проходят ускоренную подготовку в течение трёх месяцев. Это гораздо быстрее, чем учат западных лётчиков, средняя продолжительность обучения которых составляет три года.
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Анастасия Чинкова