Путин призвал обеспечить россиян доступными турпутевками

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Туристическая инфраструктура будет создана во всех национальных парках России в рамках нацпроекта «Экология» к 2030 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
На улучшение и развитие отечественной индустрии с 2025 по 2030 годы правительство выделит 403 млрд рублей, добавил Владимир Путин.
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Анастасия Хохлова