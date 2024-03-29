Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин призвал обеспечить россиян доступными турпутевками

Путин призвал обеспечить россиян доступными турпутевками

Путин: к 2030 году будет создана туринфраструктура во всех нацпарках РФ
29 марта 2024, 08:11
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Туристическая инфраструктура будет создана во всех национальных парках России в рамках нацпроекта «Экология» к 2030 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Он также отметил, что в стране необходимо расширить количество доступных предложений для россиян в сфере туризма. Глава государства сообщил, что в рамках программы будут разрабатываться меры, которые позволят гражданам познакомиться с культурой страны и увидеть уникальную природу России.

На улучшение и развитие отечественной индустрии с 2025 по 2030 годы правительство выделит 403 млрд рублей, добавил Владимир Путин.

Читайте также:

Путин: вклад туризма в ВВП России вырастет на 5% к 2030 году

Путин рассказал, что может привести к развалу России

ТАСС: Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО
#россия
#владимир путин
#правительство
#ввп
#развитие
#туризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова назвала позором отсутствие реакции глав СЕ на теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 08:37

Фото: iStock/bloodua

Тот факт, что Совет Европы (СЕ) не отреагировал на трагические события в подмосковном «Крокус Сити Холле», является позором. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, приводит ее слова РИА Новости.
Она также назвала отсутствие реакции позорной страницей в истории организации, которая пытается позиционировать себя, как «совесть Европы». Дипломат указала на деградацию СЕ и вновь напомнила о политике двойных стандартов, которую проводит организация.

Прежде Захарова назвала причину изменения реакции Запада на теракт в «Крокусе».Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Захарова после заявления Кирби о навозе напомнила о фразе «вымыть рот с мылом»

Захарова: Молдавия подтвердила своё лицемерие, заявив о наёмниках в рядах ВСУ

Захарова: Украина пошла в противоход всему миру, не осудив теракт в «Крокусе»
#теракт
#дипломат
#захарова
#подмосковье
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров рассказал о предложенном Китаем мирном плане по Украине
Лавров: Китай предложил выгодный России мирный план по Украине
29 марта 2024, 07:03

Фото: iStock/designer491

Москва готова гарантировать законные интересы других участников мирных переговоров по Украине при условии учета собственных интересов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия».
Лавров рассказал о преимуществах предложенной Китаем программы по Украине. Как отметил глава МИД, этот план связан с необходимостью отмены односторонних санкций, введенных Западом задолго до специальной военной операции (СВО). По словам министра, Москва хочет получить равные гарантии безопасности для всех участников процесса.

Этого можно достичь, сев за стол переговоров, но не на условиях «формулы мира», за которую выступает президент Украины Владимир Зеленский, сказал министр.

«На основе серьезного разбора существующих проблем в сфере безопасности, признания реалий на земле и гарантий законных интересов безопасности РФ», — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил о неготовности ВСУ к обороне и предрек поражение Украины в случае отсутствия помощи со стороны США.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Клуба заявил о готовности Киева к обсуждению с Москвой «формулы мира».

Читайте также:

В России раскрыли цель ударов по энергообъектам Украины

«Украина проиграет»: Зеленский – о перспективах обороны ВСУ

Кулеба допустил возможность обсуждения с Россией «формулы мира»
#сергей лавров
#мид рф
#китай
#украина
#владимир зеленский
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Украина проиграет»: Зеленский – о перспективах обороны ВСУ
29 марта 2024, 06:32

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News признал, что без помощи США Украина потерпит поражение в конфликте из-за отсутствия артиллерии.
Глава государства ответил на вопрос корреспондента телеканала о том, проиграет ли Киев, если Вашингтон не выделит новые средства. По его словам, это правда. «Все так просто?» – уточнил журналист.

«Украина проиграет, но это не просто», – сказал Зеленский.

Он отметил, что российские военные используют задержку с предоставлением американской помощи на 100 процентов, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не осталось артиллерии.

Президент не исключил, что ситуация на линии фронта может ухудшиться для Киева примерно в мае-июне.

Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к обороне в случае масштабного российского наступления.

Ранее украинский военкор Ткач заявил, что Киев готовится к открытию нового фронта.

До этого попавший в российский плен военный ВСУ заявил, что украинские журналисты преувеличивают успехи на Запорожском направлении. В то же время поставки западных союзников не приносят успеха: так, Великобритания направила Украине танки Challenger 2 без дополнительной брони.

Читайте также:

Украина готовится к открытию нового фронта, заявил киевский военкор

«Уже должны быть возле Урала»: Пленный ВСУ – о лжи украинских журналистов

Стало известно о секрете британских танков на Украине
#владимир зеленский
#сво
#всу
#вс рф
#украина
#киев
#великобритания
#боеприпасы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Запад отказался сотрудничать»: Лавров – о помощи в борьбе с терроризмом
29 марта 2024, 04:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» дал оценку сотрудничеству с западными странами в борьбе с терроризмом. Лавров заявил, что в последнее время Запад практически отказался от этого сотрудничества.
Министр напомнил, что главы государств и правительств США, Европы и Великобритании ранее утверждали, что контакты по этому вопросу должны осуществляться вне зависимости от экономических и политических разногласий.

Он добавил, что с ЕС есть сложности, но Москва уже много лет говорит Евросоюзу о необходимости создания механизма обмена информацией, но последняя встреча состоялась в 2019 году.

«Их фактический отказ от взаимодействия с нами по конкретным вопросам борьбы с терроризмом произошел задолго до начала специальной военной операции. Теперь они на нее сваливают все свои промахи и пытаются замаскировать свои истинные намерения, приведшие к тому, что у нас не осталось другого выхода, кроме как остановить уже развязывавшуюся против нас войну решением о проведении специальной военной операции», – заключил Лавров.

Ранее бывший генерал-майор ФСБ заявил, что англосаксы воспользовались мессенджером Telegram для вербовки исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».

Читайте также:

«Англосаксы вербовали исполнителей в Telegram»: Экс-генерал ФСБ – о теракте в «Крокусе»

Лавров высказался о международной реакции на теракт в «Крокус Сити Холле»

«Выход США из НАТО»: Болтон раскрыл цель Трампа
#фсб
#теракт
#крокус сити холл
#сотрудничество
#сша
#великобритания
#россия
#терроризм
#сергей лавров
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров высказался о международной реакции на теракт в «Крокус Сити Холле»
Лавров: Запад стремится убедить в непричастности Киева к теракту в «Крокусе»
29 марта 2024, 03:04

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» оценил международную реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Глава ведомства отметил, что Запад пытается убедить всех в том, что Украина не имеет никакого отношения к произошедшему.
По словам Лаврова, Запад обвиняет «Исламское государство»*, говоря о том, что больше никого не нужно подозревать, особенно Киев.

«Про эту страну и про ее непричастность говорят прямо и регулярно. Это становится навязчивым. Запад подозрительно активно убеждает нас, причем не только публично, но и в контактах по линии наших дипломатических миссий, что не надо подозревать Украину. Не объясняя почему», – подчеркнул Лавров.

Дипломат добавил, что Россия не будет делать окончательных выводов до полного завершения расследования. Однако, прежде всего, нельзя исключать возможность того, что исполнители теракта перед задержанием бежали на Украину.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия и Запад не имеют дипломатических связей.

Читайте также:

«Кладовка опустошена»: Минобороны Канады – о последствиях помощи Украине

В Британии заявили о поражении Украины к лету

В МИД заявили об отсутствии дипломатических связей с Западом

* ИГИЛ, ИГ, террористическая организация, запрещенная в России
#сергей лавров
#мид рф
#крокус сити холл
#теракт
#сша
#киев
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Кладовка опустошена»: Минобороны Канады – о последствиях помощи Украине
Минобороны Канады: Помощь Украине «опустошила кладовку»
29 марта 2024, 02:45

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канада «опустошила кладовку», оказывая военную помощь Украине, заявил министр обороны страны Билл Блэр, сообщает Globe and Mail.
По словам министра, у Оттавы больше нет артиллерийских снарядов и зенитных ракет для передачи Киеву.

«Мы пошли и опустошили кладовку», – подчеркнул министр.

Глава ведомства отметил, что Канада договорилась с Киевом о покупке у Украины беспилотников и передаче их Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам политика, поддержка Украины со стороны Оттавы блокируется канадской бюрократией.

Ранее было объявлено, что Оттава выделит более 40 миллионов канадских долларов (29,5 миллиона долларов США) на закупку украинских беспилотников. Кроме того, Киев получит более 800 канадских беспилотников. Ожидается, что первая партия поступит в Украину весной. Канада также предоставит приборы ночного видения.

Читайте также:

В Британии заявили о поражении Украины к лету

«Выход США из НАТО»: Болтон раскрыл цель Трампа

«Нуждается в деньгах»: Зеленский – о Службе внешней разведки Украины
#канада
#сша
#украина
#киев
#военные
#помощь
#финансирование
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол РФ охарактеризовал замечания Байдена в адрес руководства России как непристойные
Посол Антонов: Замечания Байдена в адрес руководства России непристойны
29 марта 2024, 02:28

Фото: официальный сайт Кремля

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала назвал непристойными высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес российского политического руководства.
«К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, ну, просто непристойные замечания в адрес российского руководства», — отметил дипломат.

Антонов напомнил, что, в отличие от Байдена, президент России Владимир Путин никогда не допускал уничижительных высказываний в адрес иностранных лидеров, несмотря на оскорбительную риторику в его адрес.

Ранее Байден уже делал резкие заявления в адрес российского лидера во время выступления в Северной Каролине. Байден, рассуждая о повышении налогов на американских миллиардеров, заявил, что полученные доходы можно было бы направить на помощь Украине, которая борется с «мясником Путиным».

Читайте также:

«Выход США из НАТО»: Болтон раскрыл цель Трампа

Зеленский заявил об угрозе российских ракет США и Европе

МИД РФ высказался о сигналах США о готовности к переговорам с Россией
#сша
#россия
#джозеф байден
#владимир путин
#заявление
#мнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Выход США из НАТО»: Болтон раскрыл цель Трампа
Экс-советник Болтон: США выйдут из НАТО в случае переизбрания Трампа
29 марта 2024, 02:19

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Бывший президент США Дональд Трамп поднимет вопрос о выходе своей страны из НАТО, если будет переизбран президентом, заявил бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете Le Figaro.
Болтон предположил, что если Трамп будет переизбран, то он, скорее всего, выведет США из НАТО.

«Когда у него появляется идея, Трамп к ней возвращается снова и снова, потом забывает, но в конечном счете вспоминает и действует», – заявил он.

Также собеседник добавил, что многие ошибочно воспринимают это за инструмент для переговоров.

Бывший советник напомнил, что, например, в 2018 году Трамп шокировал европейские страны, заявив, что они не могут рассчитывать на поддержку США, если продолжат покупать природные ресурсы у России по высокой цене.

Ранее Трамп объявил, что не хочет платить за других членов НАТО. США должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных», – призвал он.

Читайте также:

«Приглашение к геноциду»: Лавров – о формуле мира Зеленского

Во Франции попросили отменить церемонию открытия Олимпийских игр

МИД РФ высказался о сигналах США о готовности к переговорам с Россией
#дональд трамп
#сша
#нато
#президент
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Приглашение к геноциду»: Лавров – о формуле мира Зеленского
Лавров: Формула мира Зеленского – приглашение к геноциду Донбасса
29 марта 2024, 02:11

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» предложил президенту Украины пофантазировать о последствиях мирного соглашения в соответствии с формулой мира президента Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что суть мирного плана заключается в уходе России из Крыма, Донбасса и новых регионов, выплате репараций, судах и ограничениях на оружие.

Лавров назвал реализацию этой формулы «приглашением к геноциду» и призвал обратить внимание на заявления украинских политиков о судьбе народа.

«Они говорят, что будет даже не "чистка". В Верховной Раде есть дама, заявившая, что в Крыму тысяч двадцать пять человек надо показательно казнить. Если в этом заключается смысл «формулы», то это «приглашение» к геноциду», – подчеркнул глава МИД.

Ранее МИД Украины Дмитрий Клуба допустил возможность проведения мирных переговоров с Россией и обсуждение «формулы мира».

Читайте также:

«Не будут привлекаться к участию в СВО»: Генштаб ВС РФ – о призыве срочников

«Россияне хотят отстаивать свою цивилизацию»: Лавров – о будущем России

Кулеба допустил возможность обсуждения с Россией «формулы мира»
#украина
#донбасс
#крым
#сергей лавров
#мид рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф