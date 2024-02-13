Путин поручил ввести льготную ипотеку под 2% на вторичку в новых регионах РФ

Два путепровода над железнодорожными путями строят на территории городского округа Красногорск — в микрорайонах Опалиха и Аникеевка, оба объекта должны быть запущены в эксплуатацию до конца текущего года. Важность путепроводов для развития транспортной инфраструктуры отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, посетивший округ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба правительства региона.