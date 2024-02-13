Путин поручил ввести льготную ипотеку под 2% на вторичку в новых регионах РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству распространить в новых российских регионах программы льготной ипотеки под 2% на вторичный рынок жилья. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.
«Принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2% годовых), действующей на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях», — говорится в поручении.
Ответственным за исполнения поручения президента назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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