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Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах

Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах плотным графиком
13 февраля 2024, 14:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отказ действующего главы государства в предвыборных дебатах тем, что он имеет очень плотный график, а россияне и так могут ежедневно наблюдать его выступления.
«Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика», - пояснил Песков.

По его словам, именно это отличает Путина от других кандидатов.


Ранее секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что избирательный штаб президента РФ Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на федеральных государственных каналах.

Напомним, выборы президента в России пройдут 15, 16 и 17 марта.

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«Отказались от управления»: Европа окончательно передала «штурвал» США
Mundo: Европа отказалась от роли в геополитике, отдав управление США
13 февраля 2024, 15:01

Фото: iStock/SurkovDimitri

Европейские страны окончательно отдали управление геополитикой в руки США, об этом пишет испанская газета Mundo.
«Если это правда, что Европа не платит за свою оборону, верно также и то, что взамен она отказалась от любой геостратегической роли. Европа оставила управление миром США, даже тем, который у нее на пороге», — заявил автор статьи.

В издании напомнили, что бывший американский лидер Дональд Трамп уже заявлял, что Европа не платит достаточных взносов за оборону стран Североатлантического альянса.

Как отметил испанский журналист, в Европе привыкли к решению внутренних, социальных проблем, отдав вопросы безопасности и обороны на распоряжение Соединённым Штатам.

Однако, в Mundo подчеркнули, что прямо сейчас вокруг Европы вспыхнуло много глобальных проблем, таких как миграция и конфликт в секторе Газа.

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#европа
#сша
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Лавров объяснил, почему Швейцария не может быть посредником в переговорах с Украиной
Лавров: Швейцария утратила доверие и не может быть посредником по Украине
13 февраля 2024, 14:39

Фото: kremlin.ru

Швейцария не может быть посредником в переговорах по Украине из-за утраты доверия со стороны России, с таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует Lenta.ru.
«Ну какие тут посреднические услуги (по переговорному процессу) будут. Они тут, кстати, пытаются навязывать свое посредничество по Украине. Ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Лавров.

Российский министр иностранных дел также напомнил, что сейчас Швейцария заняла явную антироссийскую позицию, окончательно разрушив нейтральные отношения с Москвой.

Напомним, в конце января Швейцария официально объявила о присоединении к 12-му пакету антироссийских санкций Европейского союза.

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#сергей лавров
#мид рф
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«Мальчики для битья»: почему Россия приостановит участие в ОБСЕ и чем это обернется
Спикер ГД Володин: России пора сказать до свидания Парламентской ассамблее ОБСЕ
13 февраля 2024, 14:37

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

Госдума рассмотрела вопрос о приостановке участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ. О том, почему парламентарии приняли такое решение и чем оно грозит, читайте в материале «Радио 1».

Почему Россия приостанавливает участие в ОБСЕ


Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с «Радио 1» рассказал, что приостановка участия российской делегации в парламентской ассамблее в ОБСЕ следует рассматривать как следствие всех остальных событий.
«В прошлом году Россия уже приостановила выплату взносов в организацию, а сейчас, соответственно Госдума рассмотрит проект обращения о приостановки деятельности постоянной делегации России. Я думаю, что это производная от тех тенденций, которые мы наблюдаем, когда российская делегация подвергается в парламентской ассамблее дискриминации, когда российская делегация считает те дебаты, в которые ее втягивают, абсолютно тупиковыми, когда со стороны российских парламентариев звучат обвинения в сторону парламентской ассамблеи в русофобии», - заявил Калачев.

Калачев напомнил, что в 2023 году, Россия приостановила выплату взносов в ОБСЕ.
«Приостановку выплат и взносов в ОБСЕ объяснил Вячеслав Володин. По его словам, это было связано с тем, что Россия уже не участвует в значительной части дискуссий, и не готова платить за то, в чем она участия не принимает. В адрес парламентской ассамблеи со стороны российских политиков звучат обвинения в ангажированности, в слишком критичной, зачастую антагонистической позиции в отношении России, звучат обвинения, что ОБСЕ – это придаток Евросоюза и НАТО, а раз так, то нет необходимости там присутствовать, потому что все равно они нас не слышат. Поменять отношение к российской делегации и российской власти в рамках ОБСЕ невозможно. Понятно, что это с одной стороны сокращает возможность России, так как это площадка, на которой Россия может звучать, но с другой стороны, кто ее готов слушать. С учетом того, что мнения уже сформированы и пересмотру они не подлежат, в отношении России линия проводится последовательно жесткая, и никакое участие российской делегации это обстоятельство не изменится, а быть мальчиками для битья российские парламентарии категорически не готовы», - подчеркнул политолог.

На вопрос о том, чем обернется приостановка участия российской делегации в ОБСЕ, политолог ответил, что в сложившихся условиях, российской делегации нет необходимости присутствовать на парламентской ассамблее.

«Связи с Европой давали России не только экономические преференции, но и позволяли быть частью европейского пространства, но сейчас все поменялось», - заявил эксперт.

Он также добавил, что в нынешней ситуации, российской делегации нечего делать в парламентской ассамблее ОБСЕ.


В Госдуме сообщили, когда Россия приостановит участие в ОБСЕ


Руководитель российской делегации в ОБСЕ Петр Толстой заявил, что парламентская ассамблея превратилась в живой форум, который вместо того, чтобы находить общие решения, во всем обвиняет Россию.

«Безопасность не может быть односторонней. Наша делегация проводила встречи и убеждала коллег в проблемах русских на Украине. Россия озвучила проблемы безопасности на европейском континенте, однако все усилия были напрасны. Все проблемы игнорируются и сегодня ОБСЕ стала русофобской организацией. Нам было отказано в визах для участия в ОБСЕ, хотя доступ должен быть беспрепятственный для всех делегаций», - заявил Толстой.

Он также добавил, что председатель ОБСЕ полностью поддерживает Украину, выступает с русофобскими заявлениями, призывает нарастить поддержу киевского режима.

«Мы старались проявлять выдержку в ответ на прямые оскорбления на сессиях ОБСЕ, но дальше мы терпеть этого не должны и не будем. На следующей неделе Россия намерена обратиться к ОБСЕ с заявлением о приостановке участия», - заключил Толстой.

Руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ОБСЕ превратилась в клон Верховной Рады.

«ОБСЕ занимает активную русофобскую позицию. Нам не дали в прошлом году гарантий безопасности ни на одном заседании ОБСЕ. Она превратилась в площадку, которая нас не слышит. После интервью Путина Карлсону позиция многих делегаций изменится, но на сегодня нас не слышат. ОБСЕ утратила объективность и смысл, который был заложен. Мы – страна, которая имеет чувство собственного достоинства», - подчеркнул Слуцкий.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поддержал мнения депутатов о том, что Россия должна приостановить участие в ОБСЕ.

«Нам пора сказать до свидания ОБСЕ. Она пляшет под дудку Вашингтона. Что нам там делать. Мы еще и деньги платим, причем мы одни из самых крупных плательщиков. Пока не образумятся, нечего нам там делать. В ШОС и БРИКС мы слышим друг друга и вырабатываем решения с учетом точки зрения партнеров. Байден не вменяемый и все институты такие же», - заявил Володин.

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Разведка Эстонии назвала срок начала конфликта России и НАТО
Директор разведки Эстонии Росин: Конфликт РФ и НАТО начнётся в ближайшие 10 лет
13 февраля 2024, 14:35

Фото: iStock/diegograndi

Гендиректор службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин считает, что возможный конфликт России и НАТО может развернуться в ближайшие 10 лет. Об этом пишет Financial Times.
«Мы видим, что русские рассматривают, что военный конфликт с НАТО возможен в следующем десятилетии», — заявил он в интервью изданию.

Росин добавил, что Российская Федерации в настоящее время не планирует какие-либо военные действия против стран Североатлантического альянса, однако странам необходимо увеличить военные расходы для сдерживания российской стороны.

При этом генеральный директор добавил, что Россия собирается увеличить военное присутствие на границе со странами НАТО.

«Русские планируют увеличить группу войск вдоль границы со странами Прибалтики и Финляндии. Весьма вероятно, что мы увидим увеличение численности военнослужащих, возможно, примерно вдвое», — уверен Росин.

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#интервью
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#рф
#эстония
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Илон Маск заявил, что Путин не проиграет в конфликте на Украине
Маск: Путин никогда не потерпит поражение на Украине
13 февраля 2024, 14:31

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Президент России Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не проиграет в конфликте на Украине. Такое заявление сделал американский предприниматель и миллиардер южноафриканского происхождения, владелец компаний Tesla и SpaceX. Его слова приводит Bloomberg.
«В разговоре с республиканскими сенаторами Илон Маск заявил, что президент России никогда не потерпит поражение в конфликте на Украине», — говорится в статье.

Миллиардер также раскритиковал желание западных лидеров свергнуть Путина с поста президента России в дискуссии на форуме X Spaces.

Ранее Маск согласился с утверждением о том, что территории Донбасса и Крыма останутся принадлежать России. В принадлежащей Маску социальной сети X (бывший Twitter) был размещён пост, в котором утверждалось, что поддерживающие Украину Джо Байден, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон уже проиграли, а Крым и Донбасс навсегда останутся российскими. Западным лидерам давно следовало бы признать это, пишет автор поста. На что Маск в комментариях написал «действительно».


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#президент
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#донбасс
#владимир путин
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Песков рассказал о разговоре Путина и Карлсона не под запись
Песков: между Путиным и Карлсоном состоялся недолгий разговор после интервью
13 февраля 2024, 14:18

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России подтвердил тот факт, что между главой российского государства и американским журналистом состоялся разговор не под запись после длительного интервью.
«У них действительно был краткий разговор уже по окончании интервью. На ногах состоялся, он был недолгим», - ответил Песков на вопрос о том, был ли между Путиным и Карлсоном разговор не под запись.

Напомним, накануне Карлсон выступал на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Он рассказал, что между ним и президентом России состоялся разговор не под запись после интервью, из которого американский журналист понял, что Путин готов пойти на некоторые компромиссы по Украине и хочет быстрее закончить конфликт.

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#конфликт
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#интервью
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#песков
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Евродепутат Франгос призвал наладить отношения с Россией
13 февраля 2024, 14:03

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Член Европарламента от Греции Эммануил Франгос обратился к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю по поводу развития отношений между Евросоюзом и Россией, спросив об инструментах налаживания связей Евросоюза и России.
Он отметил, что постепенно необходимо преодолевать недоверие между ЕС и РФ. По его мнению, политические субъекты, не входящие в ЕС, такие, как США, Турция, Великобритания, имеют определённые выгоды при эскалации отношений между Россией и Евросоюзом.

«Цель должна заключаться в преодолении препятствий, возникших в сердце Европы, чтобы европейцы, объединившись, могли внести вклад в прогресс человечества. <…> Существуют ли, хоть в теории, контакты, на основе которых можно построить будущие отношения между ЕС и РФ?» — приводит RT текст обращения парламентария.

А вот Латинская Америка, в частности, Аргентина обладает уважением к России и русским. Так, россиянка Надежда, переехавшая в Аргентину, поделилась, что местным жителям очень интересна русская культура.

«Им в целом интересна наша культура», — приводит utro.ru слова Надежды.

Ранее сообщалось, что Россия готовит открытие своих дипломатических представительств в нескольких странах Африки.

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#россия
#отношения
#ес
#запад
#аргентина
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Оттава не будет выдавать Москве эсэсовца Гунько, которому аплодировал канадский парламент
Канада отказалась выдавать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько
13 февраля 2024, 13:49

Фото: iStock/jarino47

Канада отказалась выдавать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в российском МИД.
«Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами», — сообщил источник СМИ.

Имя Гунько стало известно после визита украинского президента Владимира Зеленского в парламент Канады в сентябре 2023 года. Помимо прочих гостей, на заседание пригласили 98-летнего ветерана, которого представили как человека, сражавшегося в рядах украинской армии против русских. После его представления весь парламент Канады поднялся и осыпал его аплодисментами.

Однако, позже стало известно, что Гунько действительно участвовал во Второй мировой войне, но в составе дивизии СС «Галичина».

После этого в России на Гунько возбудили уголовное дело и потребовали его экстрадиции.

Но, как мы видим, в экстрадиции России нациста Канада отказала.

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#канада
#нацизм
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Востоковед Геворгян предрекла глобальный конфликт из-за операции Израиля в Рафахе
Политолог Геворгян: операция ЦАХАЛ в Рафахе приведёт к мировому конфликту
13 февраля 2024, 12:51

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Наземная операция израильской армии в Рафахе может привести к глобальному мировому конфликту. Об этом «Радио 1» сообщила востоковед, политолог Каринэ Геворгян.
Ранее сообщалось, что Израиль начал подготовку к наземной операции в Рафахе, несмотря на давление со стороны соседних государств, США и ООН.

Она отметила, что власти Израиля предложили Египту сотрудничество по организации нового военного лагеря в секторе Газа. Не исключено, что это будет реализовано при финансовой поддержке со стороны США.

Одновременно с этим, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведёт боевые действия сразу на двух фронтах: на юге Ливана и непосредственно на севере Израиля. В настоящее время страна очень нуждается в военной мощи Ирана. Если же это государство вступит в конфликт, то за этим последует череда следующих военных столкновений уже на территории Закавказья.

По прогнозу собеседницы «Радио 1», это вновь приведёт к столкновению Армении и Азербайджана. Так, на сторону второй страны встанет Турция, которая входит в НАТО. А боевое столкновение, вероятно, произойдёт на территории Армении, где расположены российские военные базы.

«Россия вряд ли будет вовлечена, учитывая её занятость на Украине», — уточнила Геворгян.

Однако, несмотря на отсутствие России в числе стран-участниц этого конфликта, по отношению к ней будут часто осуществляться террористические акты.

Говоря об угрозах в сторону России, востоковед уточнила, что они будут поступать с разных сторон. Так, активно накаляется обстановка в странах Балтии, в частности, из-за Эстонии, которая ведёт антироссийскую политику. Нестабильность сохраняется и в Приднестровье. К тому же, повторим, может обостриться ситуация в Закавказье.

В заключение Геворгян подчеркнула, что эскалация глобального конфликта довольно вероятна. Это, конечно же, повлечёт за собой экономические проблемы, принесёт разрушения и унесёт жизни большого количества людей.

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#сша
#финансирование
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