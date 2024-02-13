Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отказ действующего главы государства в предвыборных дебатах тем, что он имеет очень плотный график, а россияне и так могут ежедневно наблюдать его выступления.
«Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика», - пояснил Песков.
По его словам, именно это отличает Путина от других кандидатов.
Напомним, выборы президента в России пройдут 15, 16 и 17 марта.
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